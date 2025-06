Srbov,ktorí poškodili židovské objekty v Paríži, obvinili z vandalizmu

Paríž 6. júna (TASR) - Trojicu Srbov, ktorí boli zadržaní pre podozrenie z posprejovania objektov spájaných so židovskou komunitou, obvinil súd v Paríži z vandalizmu. Podľa súdu Srbi konali „v prospech cudzej mocnosti“. S odvolaním sa na justičný zdroj o tom v piatok informovala agentúra AFP, píše TASR.



Zdroj blízky vyšetrovaniu spresnil, že vyšetrovatelia majú podozrenie, že v pozadí sprejerského útoku by mohlo byť Rusko.



Muži, voči ktorým vzniesli obvinenie vo štvrtok večer, si podľa citovaného zdroja vymieňali správy prostredníctvom aplikácie Telegram s ďalšími osobami - tie zatiaľ neboli zadržané.



V noci na sobotu 31. mája bol zelenou farbou v Paríži posprejovaný pamätník holokaustu, tri synagógy a jedna reštaurácia so židovskou kuchyňou. Izraelské veľvyslanectvo to označilo za „koordinovaný antisemitský útok“.



Trojicu podozrivých – dvoch bratov narodených v roku 1995 a jedného muža narodeného v roku 2003 – opísal citovaný zdroj ako osoby, ktoré konali na základe finančnej motivácie a neuvedomovali si širší geopolitický kontext. Všetci traja údajne žili vo Francúzsku už niekoľko rokov. Zadržaní boli v pondelok na juhovýchode Francúzska, keď sa pokúšali opustiť územie krajiny.



Francúzsky minister vnútra Bruno Retailleau útoky na židovskú komunitu ostro odsúdil. Izraelský prezident Jicchak Herzog v sobotu tlmočil svoje rozhorčenie v súvislosti s vandalskými činmi v Paríži a poznamenal, že jeho prastarý otec bol rabínom v jednej z posprejovaných synagóg.



Francúzske úrady v minulosti už viackrát obvinili Moskvu z pokusov o ovplyvňovanie verejnej mienky. Dochádzalo k tomu aj v súvislosti s olympijskými hrami v Paríži v roku 2024.



Medzi medializované incidenty patrí napríklad poškodenie pamätníka holokaustu grafitmi v tvare odtlačkov ruky z mája 2024. V októbri 2023, krátko po útoku palestínskych militantov na Izrael, boli na niekoľko budov v metropolitnej oblasti Paríža nastriekané Dávidove hviezdy - symboly židovstva a židovskej identity. V súvislosti s tým boli zadržaní dvaja Moldavčania podozriví z väzieb na ruskú tajnú službu FSB.



Rusko akúkoľvek účasť na týchto incidentoch odmieta, doplnila AFP.