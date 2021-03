Srbská herečka obvinila exministra kultúry zo znásilnenia

Belehrad 23. marca (TASR) - Srbská herečka Danijela Štajnfeldová obvinila bývalého ministra kultúry a herca Branislava Lečiča zo znásilnenia. Ide o najnovšie odhalenie v rámci hnutia, ktoré sa nedávno zrodilo v Srbsku a má znaky celosvetovej kampane #MeToo.



Tridsaťsedemročná herečka, ktorá v súčasnosti žije v USA, prvýkrát hovorila o incidente v dokumente z roku 2020 venovanom traume spôsobenej sexuálnym násilím. Totožnosť páchateľa vtedy nezverejnila.



V pondelok však prezradila meno politika, ktorý ju znásilnil, srbskej prokuratúre v Belehrade a uviedla ho i verejne, vo videorozhovore pre spravodajský portál Insajder.



Prokuratúra pre agentúru AFP deklarovala, že vyšetruje obvinenia, ktoré však Lečič poprel.



Lečič (65) je jedným z najvýznamnejších srbských hercov. Začiatkom 21. storočia pôsobil ako minister kultúry a v súčasnosti je lídrom opozičnej strany.



"Je to najohavnejšia lož, ktorá ma diskredituje," uviedol Lečič vo svojom vyhlásení a dodal, že je pripravený vyvrátiť tieto obvinenia.



Insajder medzičasom zverejnil záznam telefonického rozhovoru, ktorý Štajnfeldová podľa vlastných slov odovzdala prokuratúre. Hovorí v ňom s mužom, ktorého hlas je podobný Lečičovmu, práve o údajnom znásilnení. Muž o celej záležitosti hovorí ako o "svojom spôsobe, ako prejaviť nežnosť", pričom dodáva, že pre ženu by malo byť poctou, že je preňho žiaduca.



Štajnfeldová je jednou z prvých srbských herečiek, ktoré otvorene hovoria o sexuálnom zneužívaní v zábavnom priemysle. Podobne sa angažovala aj jej kolegyňa Milena Radulovičová, ktorá v januári vzniesla obvinenie zo znásilnenia voči učiteľovi divadelnej tvorby.



Radulovičovej príbeh vyvolal v regióne búrlivú reakciu: tisíce žien následne publikovali na sociálnych sieťach svoje skúsenosti so sexuálnym zneužívaním.



V tom čase sa Lečič postavil na stranu obetí zneužívania a podporil ich, čo pre Štajnfeldovú predstavovalo "bod zlomu" a nasledovalo zverejnenie jej príbehu.