Srbská opozícia vyšla do ulíc a protestuje proti podvodom vo voľbách

Belehrad 19. decembra (TASR) - Pred sídlom štátnej volebnej komisie v Belehrade sa v pondelok zhromaždilo niekoľko tisíc odporcov srbského populistického prezidenta Aleksandra Vučiča, ktorí tvrdia, že víkendové voľby boli zmanipulované. Protest sa konal v situácii, keď sa opoziční lídri chystajú podať oficiálne sťažnosti na podvody vo voľbách v Belehrade.



Ako informovala agentúra AP, opozičná politička Marinika Tepičová informovala, že opozícia má "stovky sťažností". Doplnila, že spolu s ďalšími kolegami z opozície sa na znak protestu utáboria v budove, ktorá je sídlom štátnej volebnej komisie.



AP dodala, že demonštrantom sa podarilo preraziť plot okolo budovy a jedna mladá žena sa pokúsila vtrhnúť do vchodu. Okrem toho demonštranti hádzali smerom na budovu vajíčka, paradajky i rolky toaletného papiera.



Volebná komisia informovala, že nedeľné predčasné parlamentné voľby vyhrala Vučičova vládnuca Srbská pokroková strana (SNS) so ziskom takmer 47 percent hlasov. Za ňou nasleduje proeurópske hnutie Srbsko proti násiliu (SPN) s 23 percentami.



Ak sa tento výsledok potvrdí, bude to znamenať, že SNS bude mať v 250-člennom parlamente absolútnu väčšinu a budúcu vládu zostaví sama.



Proeurópske zoskupenie SPN zahŕňa politické strany, ktoré stáli tento rok za mesiacmi pouličných protestov vyvolanými dvomi masovými streľbami z mája tohto roku.



Oficiálne výsledky komunálnych volieb v Belehrade ešte nie sú zverejnené, ale odhady prieskumných agentúr IPSOS a CESID hovoria, že SNS získala 38 percent hlasov, zatiaľ čo SPN 35 percent.



Tímy pozorovateľov i nezávislé médiá v Srbsku po voľbách informovali o nezrovnalostiach pri hlasovaní.



Závažné nezrovnalosti zahŕňali prípady kupovania hlasov a neoprávneného vhadzovania hlasovacích lístkov volebných urien, uvádza sa v spoločných záveroch Úradu OBSE pre demokratické inštitúcie a ľudské práva, Parlamentného zhromaždenia OBSE, Parlamentného zhromaždenia Rady Európy a Európskeho parlamentu.



Miestne nezávislé Centrum pre výskum, transparentnosť a zodpovednosť napr. uviedlo, že zneužívanie malo taký "rozsah a rozmanitosť", že "výsledky volieb v Belehrade neodrážajú slobodne vyjadrenú vôľu voličov žijúcich v Belehrade".



"Nezrovnalosti, ktoré priamo ohrozujú výsledky volieb, boli zaznamenané v piatich percentách volebných miestností v parlamentných voľbách a v deviatich percentách volebných miestností vo voľbách v Belehrade," uviedlo centrum.



Pokiaľ však ide o belehradské komunálne voľby, opozícia uviedla, že neuzná ich výsledky a že bude žiadať opakovanie hlasovania.



Vučič a jeho strana tieto obvinenia odmietli. Srbský prezident vystúpil v pondelok večer v štátnej televízii RTS, pričom voľby vyhlásil za spravodlivé. Apeloval na občanov, aby "sa nebáli... (lebo) zvíťazí mier, zákon a poriadok".