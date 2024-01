Srbská opozícia žiada súd, aby anuloval výsledky volieb v Belehrade

Belehrad 19. januára (TASR) - Srbská opozícia vo štvrtok požiadala Ústavný súd, aby zrušil výsledky decembrových komunálnych volieb v hlavnom meste Belehrad. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.



"Toto je posledná právna cesta, ktorú v Srbsku máme, a zároveň tá najvhodnejšia," uviedla Biljana Djordojevičová zo strany Zeleno-ľavý front, ktorý je súčasťou hlavnej opozičnej aliancie Srbsko proti násiliu (SPN).



Priaznivci opozície už týždne protestujú proti údajnému podvodu, ktorý podľa nich spáchala populistická vláda prezidenta Aleksandara Vučiča v parlamentných a komunálnych voľbách zo 17. decembra.



Srbská volebná komisia začiatkom januára zverejnila oficiálne výsledky volieb, v ktorých zvíťazila Vučičova vládnuca Srbská pokroková strana (SNS) zo ziskom 46,75 percenta, zatiaľ čo proeurópske opozičné zoskupenie SPN získalo len 23,66 percenta.



Opozícia sa však sústreďuje na rozpory, ktoré sa týkajú tesného volebného súboja v miestnych voľbách v Belehrade, a obviňuje vládu, že umožnila neregistrovaným voličom zo susednej Bosny, aby v hlavnom meste hlasovali nezákonne.



Vo štvrtok - posledný deň, kedy mohla opozícia požiadať o anulovanie výsledkov - totiž zverejnili oficiálne výsledky volieb v Belehrade, podľa ktorých vládna SNS získala 44,55 percenta a opozičné zoskupenie 39,09 percenta.



Medzinárodní pozorovatelia uviedli, že voľby sa konali v nespravodlivých podmienkach a zaznamenali závažné nezrovnalosti v hlasovaní. Boli medzi nimi napríklad prípady kupovania hlasov a neoprávneného vhadzovania hlasovacích lístkov do volebných urien.



Niektorí miestni pozorovatelia tvrdili, že do Belehradu zvážali autobusmi ľudí z celého Srbska a aj zo susedných krajín, aby odovzdali hlas v hlavnom meste. Spolu s priaznivcami opozície uviedli, že podporovatelia populistov boli v Belehrade zaregistrovaní na falošných adresách.



Vučič a jeho strana označili tieto obvinenia za "vymyslené".



V decembri prudko stúplo napätie, keď polícia použila slzotvorný plyn proti protestujúcim, ktorí sa pokúšali vniknúť do radnice Belehradu. Desiatky osôb policajti zadržali.



K odvolaniu na Ústavnom súde prichádza takmer týždeň potom, čo srbská opozičná strana oficiálne podala sťažnosť voči údajnému podvodu zo strany Vučičovej SNS. Súd v utorok túto sťažnosť zamietol.