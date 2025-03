Srbská polícia naďalej popiera použitie sonického dela na proteste

Belehrad 19. marca (TASR) - Polemika o údajnom použití sonického dela počas sobotňajšej masovej demonštrácie v Belehrade pokračuje: srbský denník Danas v stredu zverejnil svedectvo nemenovaného príslušníka polície, ktorý tvrdí, že počas protestu v Belehrade bolo v uliciach niekoľko takýchto zariadení. Jedno z nich stálo aj za budovou Národného zhromaždenia.



Policajt uviedol, že zariadenie bolo namontované na kapote vozidla Defender. V blízkosti bolo aj ďalšie auto s rovnakým zariadením, ktoré podľa policajta malo byť aktivované v prípade potreby. Policajt dodal, že spolu s kolegami dostali školenie, "ako sa zachovať, ak by sa aktivovalo". Policajt pritom nepovedal, že z daných zariadení bol vyslaný tzv. sonický tresk.



Na medializované svedectvo policajta reagoval v stredu okrem iných srbský minister vnútra Ivica Dačič.



Na rozdiel od svojich vyjadrení z utorka Dačič priznal, že jeho rezort vlastní zariadenia "LRAD-450XL a LRAD-100X", ktoré sú určené na vysielanie zvukových správ na veľkých zhromaždeniach. Rozhodne však poprel, že by v sobotu boli použité ako sonické delá proti demonštrantom.



Nevysvetlil však jasne, prečo boli tieto zariadenia v sobotu v uliciach Belehradu a prečo ešte v utorok pre Danas tvrdil, že vôbec nie sú vo výzbroji ministerstva. V stredu označil tieto zariadenia za zbytočnú investíciu s tým, že iba stoja v skladoch.



Dačič potvrdil, že tieto zariadenia vedia vydávať zvuk na rozohnanie davu. Táto funkcia je však zakázaná a nepoužíva sa, vyhlásil. Spresnil, že tieto zariadenia zakúpili v USA a používa ich veľa európskych krajín. "Samotná skutočnosť, že niečo také vlastníme, neznamená, že sme nedemokratická krajina," uviedol.



Vojenský analytik Aleksandar Radič pre agentúru AFP povedal, že zariadenie, ktorého fotografiu zverejnil Danas, pripomína americké akustické zariadenie LRAD 450 s dlhým dosahom. To môže byť použité pri kontrole davu, prevencii útokov na kritickú infraštruktúru alebo dokonca pri protipirátskych operáciách.



Odhaduje sa, že na sobotňajšom proteste v Belehrade sa zúčastnilo 100.000 až 300.000 ľudí, čo je doteraz najväčšia účasť od tragédie v Novom Sade, kde pri zrútení nadstavby nad vchodom do miestnej železničnej stanice 1. novembra 2024 zahynulo 15 ľudí.



Zábery zo zhromaždenia v Belehrade zachytávajú reakciu ľudí, ktorých počas plánovaných 15 minút ticha za obete tragédie v Novom Sade vyruší zvláštne hučanie. V dave následne vypukne panika a tlačenica.



Mnoho ľudí, ktorí sa nachádzali v epicentre údajného útoku v Belehrade, sa neskôr na sociálnych sieťach sťažovalo na ostré bolesti hlavy, nevoľnosť a dezorientovanosť.



Viaceré popredné združenia z prostredia srbskej občianskej spoločnosti uviedli, že zhromaždili viac ako 3000 svedectiev od ľudí, ktorí počas demonštrácie v Belehrade zaznamenali podozrivý zvuk.



Na sociálnych sieťach v Srbsku koluje petícia, ktorú podpísalo viac ako pol milióna ľudí. Opozičné hnutie Pohni sa - Zmeň (Kreni-Promeni) petíciou žiada Organizáciu Spojených národov (OSN), Radu Európy i Organizáciu pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe (OBSE) o nezávislé vyšetrovanie "použitia sonického dela 15. marca proti pokojným demonštrantom v Belehrade". Petícia tiež požaduje, aby sa vyšetrovanie vzťahovalo aj na "zdravotnícke, právne a technické aspekty dosahu na zdravie a ľudské práva".