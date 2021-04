Srbská polícia predviedla na výsluch protivakcinačných aktivistov

Belehrad 2. apríla (TASR) - Srbská polícia predviedla vo štvrtok na výsluch známu srbskú lekárku Jovanu Stojkovičovú a ďalšie známe osobnosti protivakcinačného hnutia. Podľa polície antivaxeri ohrozujú úspešný priebeh očkovania proti koronavírusu v krajine.



Srbská štátna televízia informovala, že psychiatričku Stojkovičovú predviedli na policajnú stanicu v Belehrade pre obvinenia, že svojimi príspevkami na sociálnych sieťach a na verejných vystúpeniach šíri medzi obyvateľstvom "strach a paniku".



Stojkovičová, ktorá vedie malú krajne pravicovú stranu, často propaguje konšpiračné teórie zamerané proti očkovaniu, píše tlačová agentúra AP.



Polícia vo štvrtok vypočula najmenej ďalších päť predstaviteľov antivakcinačného hnutia, ktoré v Srbsku naberá na intenzite.



Srbská ministerka spravodlivosti Maja Popovičová v tejto súvislosti zdôraznila, že polícia a prokuratúra konajú v súlade so zákonom. "Všetci páchatelia trestných činov musia byť stíhaní, predovšetkým vtedy, keď ohrozujú verejné zdravie," uviedla.



Keď Stojkovičovú popoludní polícia prepustila, vítali ju desiatky jej podporovateľov. Lekárka uviedla, že bola obvinená, lebo zdieľala články o očkovacích látkach a písala komentáre, ktoré vychádzali z vedeckého výskumu a vyjadrení lekárov.



Srbsko má v rámci súčasnej pandémie jednu z najvyšších úrovní zaočkovanosti v Európe, hlavne vďaka nákupom veľkého množstva vakcín z Číny a Ruska. Balkánska krajina okrem toho používa aj "západné" vakcíny od spoločností Pfizer/BioNTech a AstraZeneca.



Hoci aspoň jednu dávku vakcíny dostali už vyše dva milióny zo siedmich miliónov obyvateľov Srbska, krajina najnovšie zaznamenáva značný pokles záujmu o očkovanie. Úrady a lekári to dávajú do súvisu s čoraz razantnejším protivakcinačným hnutím.



Do Srbska v priebehu marca prúdili zo susedných krajín tisíce ľudí, ktorí mali záujem o očkovanie - srbské úrady totiž ponúkli bezplatné vakcíny všetkým cudzincom, ktorí prídu do Belehradu. Všetci dostali vakcínu od AstraZenecy, pretože pre nedostatok záujmu o očkovanie medzi Srbmi jej hrozila expirácia.



Srbsko zaznamenalo od začiatku pandémie už vyše 5300 úmrtí a 600.000 nakazených.