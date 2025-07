Srbská polícia pri zásahu voči protestujúcim zadržala 79 ľudí

Belehrad 3. júla (TASR) - Srbská polícia od stredajšieho večera zadržala dovedna 79 účastníkov protivládnych protestov v krajine vrátane univerzitnej profesorky, informovala vo štvrtok agentúra HINA. Zásah polície pri rozbíjaní cestných zátarás si podľa nej vyžiadal niekoľko zranených osôb. Vážne zranenia utrpeli v Belehrade aj štyria študenti, z ktorých jeden má podľa srbských médií zlomenú kľúčnu kosť a možnú zlomeninu rebier, píše TASR.



Študenti obvinili políciu z brutálneho útoku na pokojných demonštrantov, ktorí sedeli na križovatke pred Právnickou fakultou Univerzity v Belehrade, a z porušenia nezávislosti univerzity tým, že sa pokúsila vstúpiť do budovy. Ministerstvo vnútra to kategoricky poprelo. Polícia počas tohto zásahu zadržala 23 osôb, medzi nimi bola podľa sociálnych sietí aj aktivistka za ľudské práva a profesorka na biologickej fakulte Biljana Stojkovičová.



Jej manžel, profesor Oliver Stojkovič pre agentúru FoNet povedal, že po hodine celú skupinu z policajnej stanice prepustili. Podľa právnika budú proti nim vznesené obvinenia z priestupku. Stojkovič tvrdí, že štyroch študentov zadržaných pred Právnickou fakultou previezli so zraneniami do nemocnice.



„Počul som od zraneného chlapca a jeho matky, že kľúčna kosť je určite zlomená. Čakáme ešte na snímky, aby sme zistili, či došlo k zlomenine rebier,“ dodal Stojkovič.



Ministerstvo vo štvrtok ráno uviedlo, že polícia počas noci skontrolovala totožnosť 1297 osôb, pričom zadržala celkovo 79 ľudí - 72 za priestupky a sedem za trestné činy. Údajne všetky blokády v Srbsku a Belehrade boli podľa neho odstránené a všetky cesty sú opäť prejazdné.



Masové protesty sa v Srbsku konajú už niekoľko mesiacov - od konca roka 2024. Prvé protesty, spočiatku prevažne študentské, sa konali po tom, čo sa na železničnej stanici v Novom Sade zrútil betónový prístrešok. Demonštranti sa domnievajú, že táto tragédia, ktorá si vyžiadala celkovo 16 obetí, bola dôsledkom korupcie a požadujú rezignáciu prezidenta i vlády.



Účastníci posledného veľkého protestu 28. júna opäť žiadali predčasné parlamentné voľby. Argumentujú tým, že vláda podľa nich stratila svoju legitimitu. Hlava štátu Aleksandar Vučič, ktorý počas svojej 13-ročnej vlády často vyhlasoval predčasné voľby ako prostriedok na upevnenie moci, to teraz odmieta, napísala HINA.