Srbská polícia zadržala 37 ľudí, Vučič protesty spája so zahraničím
Študenti a časť občanov v Srbsku už niekoľko mesiacov požadujú predčasné parlamentné voľby.
Autor TASR
Belehrad 3. novembra (TASR) - Srbská polícia predviedla na výsluch 37 osôb, ktoré sa v nedeľu večer v Belehrade zúčastnili na protestnom zhromaždení pred srbským parlamentom. Podľa polície išlo o nepovolenú akciu, počas ktorej demonštranti narušili verejný poriadok a údajne aj útočili na prívržencov vlády. Informovala o tom rozhlasová stanica B92, píše TASR.
Agentúra APA pripomenula, že od marca sa pred parlamentom nachádza aj tábor podporovateľov srbského prezidenta Aleksandra Vučiča. Podľa očitých svedkov obyvatelia tábora útočili fľašami a pyrotechnikou na skupinu ľudí podporujúcich Dijanu Hrkovú, matku jednej z obetí železničnej tragédie v Novom Sade, ktorá pred parlamentom začala držať protestnú hladovku. Polícia však z vyvolania nepokojov obvinila opozičných demonštrantov.
Vučič v nedeľu večer v rozhovore pre provládne médiá obvinil protivládnych demonštrantov, že sa pokúsili zaútočiť na parlament a podobným útokom boli vystavené aj pobočky vládnej Srbskej pokrokovej strany (SNS).
Podľa Vučiča útoky na parlament a pobočky SNS súviseli so sklamaním zo spomienkovej akcie v Novom Sade pri príležitosti prvého výročia tragédie z 1. novembra 2024, kde sa podľa policajných údajov zišlo len 39.000 ľudí, zatiaľ čo organizátori hovorili o približne 110.000.
Srbský prezident v provládnych novinách a televíznom kanáli Informer nekomentoval pozastavenie železničnej dopravy do Nového Sadu od večera 31. októbra z dôvodu údajných hrozieb bombou. Spoje do Nového Sadu nevypravili ani niektoré autobusové spoločnosti. Kritici to považovali za pokus úradov sťažiť odporcom vlády z iných častí krajiny účasť na protestoch.
Vučič avizoval, že vláda bude reagovať na všetko, čo sa deje na uliciach. Opäť spomenul súvislosť s „určitými zahraničnými štruktúrami“. Podľa jeho slov najnovšia eskalácia situácie v Belehrade súvisí aj s „frustráciou a komplexmi neúspešných politikov“. Svojich prívržencov vyzval zachovať pokoj a ubezpečil, že Srbsko zostane autonómnym a nezávislým štátom.
Najnovšie násilnosti v Belehrade odsúdila aj predsedníčka srbského parlamentu Ana Brnabičová, ktorá vyzvala na ukončenie útokov voči osobám s odlišným názorom.
Študenti a časť občanov v Srbsku už niekoľko mesiacov požadujú predčasné parlamentné voľby. S touto požiadavkou prišli po tragédii v Novom Sade z 1. novembra 2024, keď sa na tamojšej stanici zrútila betónová nadstavba nad vchodom do železničnej stanice.
Verejnosť aj nezávislá skupina expertov pripísali nehodu korupčnému konaniu úradov. Proti osobám, ktoré sú za to zrejme zodpovedné, zatiaľ neboli vznesené žiadne obvinenia. Vučič v nedeľnom rozhovore pre médiá vyhlásil, že „Srbsko dôstojným spôsobom splatilo svoj dlh obetiam“ tragédie v Novom Sade, ktorá si vyžiadala životy 16 ľudí.
