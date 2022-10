Srbská polícia zadržala prevádzačov v tábore pri maďarských hraniciach

Belehrad 6. októbra (TASR) - Srbská polícia vykonala v stredu raziu v provizórnom tábore migrantov ležiacom pri hraniciach s Maďarskom a zadržala domnelých prevádzačov, ktorých tam objavila spoločne so zbraňami, peniazmi a zhruba 200 migrantmi.



Informuje o tom agentúra AP pripomínajúc, že k policajnej operácii pri rieke Tisa došlo len dva dni po tom, ako sa vlády Srbska, Maďarska a Rakúska dohodli na spolupráci v snahe obmedziť zvýšený prílev migrantov do svojich krajín.



Srbská polícia uviedla, že niektorí z ľudí zo stanového tábora boli prevezení do štátnych zariadení. Ďalších predviedli na prokuratúru v súvislosti s vyšetrovaním prevádzačstva migrantov, nelegálnej držby zbraní či drog ako aj spáchania násilných činov.



"Srbsko nebolo a ani nikdy nebude územím, na ktoré prichádzajú a kde zostávajú kriminálnici a spodina obchodujúca s ľuďmi a zarábajúca peniaze na ich trápení," povedal srbský minister vnútra Aleksandar Vulin.



Polícia okrem toho informovala, že v tábore objavila tri ručné strelné zbrane, automatickú pušku, nože, mačety a peniaze.



Predpokladá sa, že v Srbsku – pri hraniciach s Maďarskom – táboria stovky, ak nie tisícky migrantov, ktorí sa chcú pomocou prevádzačov dostať do západnej Európy. AP pripomína, že Maďarsko svoju stranu hranice ohradilo dvojitým plotom z ostnatého drôtu.