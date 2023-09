Srbská polícia zaistila pri maďarských hraniciach stovky migrantov

Belehrad 13. septembra (TASR) - Srbská polícia zaistila počas zásahu v mestách ležiacich pri maďarských hraniciach v utorok stovky migrantov a našla automatické zbrane. K zásahu prišlo v oblasti, z ktorej sú často hlásené potýčky medzi skupinami prevádzačov ľudí, informuje TASR podľa správy agentúry AP.



Srbská polícia oznámila, že jej príslušníci našli pri zásahu v pohraničných mestách Subotica, Kikinda a Sombor 371 migrantov a objavili tiež tri automatické zbrane a poloautomatickú pušku a ručnú zbraň. Migrantov policajti previezli do štátnych prijímacích centier, uviedla polícia vo vyhlásení.



Ešte skôr v utorok pritom srbská štátna televízia RTS informovala o úmrtí jednej osoby počas ozbrojenej zrážky neďaleko maďarských hraníc. Pri incidente tiež utrpeli zranenia traja ľudia.



Tisíce migrantov, ktorí sa snažia ujsť pred vojnou a chudobou z Blízkeho východu, Afriky či Ázie, sa pokúšajú dostať do západnej Európy po pozemnej trase vedúcej z Turecka cez Balkán. Srbsko leží priamo v srdci tejto migračnej trasy.



V posledných mesiacoch pritom srbské médiá často hlásia výbuchy a prestrelky v pohraničnej oblasti, kde zrejme prevádzači bojujú o moc. Potýčky medzi prevádzačskými gangami si už v minulosti vyžiadali aj obete.



Srbský minister vnútra Bratislav Gašič uviedol, že polícia sa snaží obmedziť boje medzi migrantami i akékoľvek iné trestné činy. "Štát nikomu nedovolí zneužívať našu pohostinnosť a ohrozovať bezpečnosť našich občanov," dodal.



Maďarská pravicová vláda v snahe zastaviť nepovolené vstupy migrantov a utečencov do Maďarska vztýčila na hraniciach so Srbskom ostnatý plot. Migranti sa preto v snahe prejsť cez strážené hranice často obracajú na prevádzačov, aby ich hranicami previedli cez utajované nelegálne cesty.



Podľa odborníkov na migráciu je srbská pohraničná oblasť preplnená, v dôsledku čoho rozkvitá prevádzačstvo. Srbská polícia uviedla, že v pohraničnej zóne začne vykonávať špeciálne hliadky v snahe posilniť bezpečnosť.