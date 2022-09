Srbská polícia zakázala pochod EuroPride

Belehrad 13. septembra (TASR) - Srbské úrady zakázali pochod EuroPride, oznámili v utorok jeho organizátori. Pochod za práva osôb z komunity LGBTQ sa mal v Belehrade uskutočniť v sobotu. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.



"Srbská polícia zakázala tohtoročný pochod EuroPride tak, že organizátorom odovzdala oficiálne oznámenie," uvádza sa na oficiálnom účte pochodu Belgrade Pride na sociálnych sieťach. Organizátori použijú všetky dostupné právne prostriedky na zvrátenie tohto rozhodnutia.



Napätie v Belehrade v súvislosti s pochodom stúpa od vyhlásenia srbského prezidenta Aleksandra Vučiča koncom augusta, ktorý vyzval na jeho zrušenie. Vymenoval niekoľko dôvodov, vrátane napätia s niekdajšou provinciou Kosovo a obáv súvisiacich so zdražovaním energií a potravín.



Jeho slová pobúrili komunitu LGBTQ v Srbsku. Jej predstavitelia prisľúbili, že aj v prípade zrušenia by v plánovanom termíne, teda v sobotu 17. septembra, pochod usporiadali. Organizátori Vučičove vyjadrenia odsúdili a uviedli, že vláda nemá právomoc na zrušenie podujatia.



K formálnemu zrušeniu pochodu prišlo len niekoľko dní po demonštrácii proti EuroPridu v Belehrade, kde zrušenie podľa AFP požadovali najmä motorkárske gangy, pravoslávni kňazi a krajne pravicoví nacionalisti.



Manželstvá osôb rovnakého pohlavia nie sú v Srbsku povolené. V krajine je navyše podľa AFP stále hlboko zakorenená homofóbia, hoci v posledných rokoch sa podarilo dosiahnuť istý pokrok v boji proti diskriminácii ľudí z komunity LGBTQ.



Belehradský pochod Pride sa prvýkrát uskutočnil v roku 2001 a potom v roku 2010, keď bol poznačený násilím po útokoch krajne pravicových skupín. Od rok 2014 sa Pride koná v Belehrade pravidelne, no musí pri ňom asistovať mnoho príslušníkov bezpečnostných zložiek.



Hostiteľom akcie EuroPride, pravidelného každoročného podujatia príslušníkov komunity LGBT, je vždy iné európske mesto.