Srbská polícia zatkla 15 ľudí po potýčke počas protestu v Belehrade

Belehrad 8. mája (TASR) - Srbská polícia zatkla v piatok 15 ľudí po potýčke počas protestov pred hlavným vchodom do srbského parlamentu v hlavnom meste Belehrad. Informovala o tom agentúra DPA s odvolaním sa na srbskú verejnoprávnu televíziu RTS.



Približne 50 demonštrantov zablokovalo na protest voči prezidentovi Alexandarovi Vučičovi vchod do budovy parlamentu.



Demonštráciu podľa DPA zvolal Boško Obradovič, predseda pravicovo-radikálneho hnutia Dveri. To, či bol medzi zatknutými aj Obradovič, nebolo bezprostredne známe.



Demonštranti nedodržiavali pravidlá spoločenských odstupov, ktoré boli zavedené v súvislosti s pandémiou.



Stovky ľudí sa vo štvrtok večer zhromaždili na proteste pred budovou Vučičovho úradu. Prezidenta obviňujú z potláčania demokratických slobôd.



Srbsko začalo od štvrtka po takmer dvoch mesiacoch s uvoľňovaním prísnych opatrení vrátane zákazu vychádzania. Nahnevaní Srbi v ostatnom čase proti zavedeným obmedzeniam viackrát protestovali zo svojich balkónov.



V krajine sa zvýšilo politické napätie po tom, ako boli parlamentné voľby pôvodne naplánované na 26. apríla presunuté na 21. júna, pripomína DPA.



Voľby presunuli v dôsledku pandémie. Niektorí predstavitelia už avizovali, že ich budú bojkotovať. Hlasovanie podľa nich totiž nebude slobodné a férové, keďže Vučič má kontrolu nad mainstreamovými médiami, vďaka čomu sa v nich nedostáva priestor kritickým hlasom.