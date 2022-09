Srbská premiérka Brnabičová navštívila severné Kosovo

Mitrovica 5. septembra (TASR) - Srbská premiérka Ana Brnabičová navštívila v pondelok severné Kosovo. Za posledné roky ide o vôbec prvú návštevu popredného srbského predstaviteľa v Kosove, ku ktorej zároveň dochádza po nedávnych nepokojoch, informuje agentúra AFP.



Srbsko s Kosovom len pred vyše týždňom dosiahli prelomovú dohodu, ktorá medzi ich územiami umožní voľný pohyb ich občanov. Dosiahnutiu dohody predchádzali týždne rokovaní v Bruseli, ku ktorým došlo po nepokojoch v severnom Kosove.



V etnicky rozdelenom meste Mitrovica privítala v pondelok Brnabičovú asi tisícka miestnych Srbov. Mávali srbskými vlajkami a držali transparenty s nápismi ako "Máme len jednu premiérku" či "Vitajte v Srbsku, svätej zemi Kosovo".



"Úprimne dúfam, že dočasné inštitúcie v Prištine sa skutočne zaviažu k dialógu a nájdeniu určitého kompromisu potrebného pre dlhodobú normalizáciu vzťahov medzi Belehradom a Prištinou," povedala Brnabičová na tlačovej konferencii, pričom "dočasnými inštitúciami" myslela kosovskú vládu, približuje AFP. "To je niečo, čo potrebujeme – nielen pre našu európsku integráciu, ale aj pre nás samých," dodala.



Srbsko je už od roku 2012 kandidátskou krajinou na vstup do Európskej únie. Podľa väčšiny expertov však nemá šancu stať sa súčasťou eurobloku, dokým nedosiahne dohodu o normalizácii vzťahov s Kosovom, približuje AFP.



Brnabičovej cestu sprevádzali prísne bezpečnostné opatrenia, pričom pozdĺž hlavných dopravných ťahov boli rozmiestnení vojaci NATO a nad oblasťou, ktorou 46-ročná srbská premiérka prechádzala, krúžil vrtuľník. Brnabičová mala v programe jednodňovej cesty aj návštevu vzdelávacích zariadení, srbského pravoslávneho kláštora, ako aj rozhovory s miestnymi poľnohospodármi.



Napätie medzi Srbskom a Kosovom opätovne eskalovalo v júli, keď vláda v Prištine deklarovala, že na území Kosova už nebudú platné srbské doklady totožnosti ani evidenčné čísla vozidiel. Srbsko uplatňuje takéto opatrenia voči občanom Kosova už desať rokov.



Menšinoví Srbi v Kosove reagovali na navrhované zmeny protestmi, pri ktorých blokovali hraničné priechody, spúšťali sirény leteckého poplachu a strieľali do vzduchu i v smere na kosovských policajtov. Zranenia neboli hlásené. Situáciu nakoniec vyriešila zmienená dohoda o voľnom pohybe obyvateľov.



Kosovo jednostranne vyhlásilo nezávislosť od Srbska vo februári 2008. Väčšina členských štátov EÚ ju uznala, avšak Cyprus, Grécko, Rumunsko, Slovensko a Španielsko tak doteraz neurobili. Etnickí Srbi, ktorí tvoria väčšinu na severe Kosova, neuznávajú autoritu Prištiny. Zostávajú politicky lojálni Srbsku, ktoré im stále poskytuje finančnú podporu.