Srbská premiérka sa ospravedlnila za výraz Kosovská republika

Belehrad 7. februára (TASR) - Srbská premiérka Ana Brnabičová sa v pondelok verejne ospravedlnila za to, že sa na oficiálnej webovej stránke vlády objavil výraz "Kosovská republika". Premiérka uviedla, že išlo o "neodpustiteľnú" chybu v preklade, informuje TASR podľa spravodajskej stanice Slobodná Európa (RFE/RL).



Srbsko nezávislosť tejto svojej bývalej provincie neuznáva; Brnabičovej vláda spolu s populistickým srbským prezidentom Aleksandrom Vučičom vedie kampaň, ktorej cieľom je presvedčiť viac ako 100 krajín, aby oficiálne uznanie Kosova stiahli.



Brnabičová povedala, že to bude mať pre internetový tím, ktorý pracuje na vládnej webovej stránke, dôsledky. Vo vysielaní srbskej verejnoprávnej televíznej a rozhlasovej stanice RTS to označila za "hrubú, neodpustiteľnú chybu prekladateľa".



V oficiálnych srbských dokumentoch sa Kosovo stále označuje za súčasť Srbska.



Bývalý srbský minister zahraničných vecí Vuk Jeremič, ktorý je momentálne v opozícii, zdieľal v nedeľu na Twitteri snímku obrazovky s pôvodným znením inkriminovaného textu v angličtine spolu s verziou v srbčine, v ktorej sa uvádza skratka KiM – Kosovo a Metohija. Tento výraz používaný Belehradom pripomína historickú prítomnosť srbskej pravoslávnej cirkvi v danom regióne.



Vyhlásenie v angličtine bolo následne zmenené a doplnené na "Kosovo a Metohija".



Predmetný text sa týkal mimoriadneho zasadnutia srbského Národného zhromaždenia z 2. februára, na ktorom Vučič obvinil kosovské vedenie a jeho západných spojencov, že sa snažia "vyhnúť povinnosti vytvoriť Združenie srbských obcí (ZSO)" s majoritným srbským obyvateľstvom v Kosove.



Etnickí Srbi tvoria väčšinu v štyroch severných kosovských regiónoch, inde výrazne prevažujú etnickí Albánci. Kosovo vyhlásilo nezávislosť v roku 2008. Približne 50.000 Srbov žijúcich na severe tejto bývalej srbskej provincie považuje za svoje hlavné mesto Belehrad, a nie Prištinu.