Srbská prokuratúra preveruje protest opozičných poslancov v parlamente

Belehrad 4. marca (TASR) - Opoziční poslanci srbského parlamentu v utorok vyzvali svojich prívržencov, aby sa zišli pred budovou zákonodarného zboru v Belehrade. Ich výzve predchádzal dramatický úvod schôdze parlamentu, pri ktorom došlo k fyzickým potýčkam medzi poslancami. Incidentom sa na podnet vedenia parlamentu začala zaoberať aj prokuratúra, informoval na svojom webe denník Danas, píše TASR.



Ako uviedla agentúra HINA, chaos v srbskom parlamente nastal hneď schválení programu prvej schôdze jarného zasadnutia, v ktorom je 62 bodov. Opoziční poslanci pred hlasovaním žiadali, aby sa rokovalo výlučne o návrhu vysokoškolského zákona, čo je kľúčová požiadavka študentov zapojených do protivládnych demonštrácií prebiehajúcich v Srbsku už viac ako tri mesiace.



Po schválení programu schôdze vládnou väčšinou sa poslanci pokúsili pristúpiť k predsedníčke parlamentu Ane Brnabičovej, v čom im zabránila ochranka. Následne opozičníci priamo v rokovacej sále zapálili svetlice a dymovnice, rozvinuli transparent s nápisom "Srbsko povstalo, aby zvrhlo režim" a vyvesili štátnu vlajku. Došlo aj k fyzickým potýčkam medzi poslancami.



V chaose, ktorý nastal, prišli k zdravotnej ujme tri poslankyne: jednu postihol infarkt, druhá má zranenie na hlave a tretia, ktorá je v ôsmom mesiaci tehotenstva, mala stresovú reakciu a podľa Brnabičovej "lekári bojujú o život matky aj dieťaťa".



Prijatie nového vysokoškolského zákona je pritom jednou zo štyroch kľúčových požiadaviek študentov, ktorí posledné tri mesiace blokujú viac ako 60 fakúlt v štyroch univerzitných mestách Srbska.



Niektorí opoziční poslanci po dramatických udalostiach v rokovacej sále vyšli z budovy parlamentu a skandovali: "Generálny štrajk". Opozícia zároveň vyzvala občanov, aby sa zhromaždili pred parlamentom.



Jeho predsedníčka Ana Brnabičová označila opozíciu za "teroristickú skupinu". Brnabičová odsúdila protest opozície a odkázala jej: "Vaša farebná revolúcia bola neúspešná a táto krajina bude žiť, táto krajina bude pracovať a táto krajina bude naďalej víťaziť". Kritizovala opozičných poslancov za spôsob, akým presadzujú požiadavky demonštrujúcich študentov. Uviedla, že opozíciu po dnešku nebude voliť ani ich blízka rodina.



Brnabičová poukázala aj na to, že akciu opozície na sociálnych sieťach podporila aj Kosovská oslobodzovacia armáda (UCK), keď vo svojom statuse napísal: "Srbsko horí".



UCK v rokoch 1998-99 bojovala proti režimu v Belehrade s cieľom dosiahnuť nezávislosť Kosova od Srbska. Vojna si vyžiadala 13.000 obetí, väčšinou z radov kosovských Albáncov. Boje sa skončili po 78 dňoch náletov aliancie NATO. Kosovo jednostranne vyhlásilo samostatnosť v roku 2008.



Protivládne protesty v Srbsku vyvolalo zrútenie betónového prístreška nad vchodom do železničnej stanice v Novom Sade, pri ktorom prišlo o život 15 ľudí. Veľká časť Srbov je presvedčená, že k tragédii prispela skorumpovanosť vládnych úradníkov, ich laxnosť a nedostatočný dozor na stavbe. K zrúteniu nadstavby došlo len niekoľko mesiacov po rekonštrukcii budovy.



Pod tlakom protestov v januári odstúpil premiér Miloš Vučević, toto gesto ale protesty neupokojilo. Vučič síce demonštrantov vyzýva na dialóg, ale súčasne tvrdí, že rozsiahle protivládne protesty, ku ktorým sa pridali aj univerzitní študenti, sú financované Západom a ich cieľom je "rôznymi hybridnými taktikami" rozpútať "farebnú revolúciu" a povaliť vládu.