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Srbská strana Študentská kandidátka do volieb nominovala Šajčiča
Šajčič (65) je profesorom chémie na Belehradskej univerzite a členom Srbskej akadémie vied.
Autor TASR
Belehrad 27. novembra (TASR) - Najväčšia srbská parlamentná strana Študentská kandidátka (SL) v piatok nominovala univerzitného profesora a novozvoleného poslanca Radomira Šajčiča za svojho kandidáta v prezidentských voľbách, ktoré sa uskutočnia 27. decembra. Funkcia hlavy štátu je neobsadená od rezignácie Aleksandara Vučiča, ktorý odstúpil v septembri, aby mohol kandidovať v parlamentných voľbách. TASR o tom informuje podľa agentúry AFP.
SL zvíťazila v októbrových parlamentných voľbách a očakávalo sa, koho navrhne za svojho kandidáta do prezidentských volieb.
Šajčič (65) je profesorom chémie na Belehradskej univerzite a členom Srbskej akadémie vied. Bol jedným z prvých vysokoškolských profesorov, ktorí sa pridali k protestnému študentskému hnutiu.
„Teraz máme príležitosť premeniť slobodu, za ktorú sme bojovali, na trvalú zmenu,“ povedal na tlačovej konferencii. „Zákonodarný zbor, vláda a súdy si musia opäť získať dôveru ľudí. To isté platí aj pre úrad prezidenta,“ deklaroval. Srbsko podľa jeho slov musí byť suverénne, musí sa v ňom dodržiavať ústava a každý občan by v ňom mal mať právo na dôstojný život.
Vučič dominoval srbskej politike 14 rokov, najskôr ako premiér a potom ako prezident. Kandidovať už nemôže, keďže bol zvolený dvakrát. Exprezident opakovane naznačil, že jeho Srbská pokroková strana (SNS) možno do volieb nikoho nenominuje. Konečné rozhodnutie zatiaľ neoznámila.
SL zvíťazila v októbrových parlamentných voľbách a očakávalo sa, koho navrhne za svojho kandidáta do prezidentských volieb.
Šajčič (65) je profesorom chémie na Belehradskej univerzite a členom Srbskej akadémie vied. Bol jedným z prvých vysokoškolských profesorov, ktorí sa pridali k protestnému študentskému hnutiu.
„Teraz máme príležitosť premeniť slobodu, za ktorú sme bojovali, na trvalú zmenu,“ povedal na tlačovej konferencii. „Zákonodarný zbor, vláda a súdy si musia opäť získať dôveru ľudí. To isté platí aj pre úrad prezidenta,“ deklaroval. Srbsko podľa jeho slov musí byť suverénne, musí sa v ňom dodržiavať ústava a každý občan by v ňom mal mať právo na dôstojný život.
Vučič dominoval srbskej politike 14 rokov, najskôr ako premiér a potom ako prezident. Kandidovať už nemôže, keďže bol zvolený dvakrát. Exprezident opakovane naznačil, že jeho Srbská pokroková strana (SNS) možno do volieb nikoho nenominuje. Konečné rozhodnutie zatiaľ neoznámila.