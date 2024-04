Srbská väčšina v severnom Kosove bojkotovala referendum

Priština 21. apríla (TASR) – Srbi na napätom severe Kosova v nedeľu bojkotovali mimoriadne referendum o odvolaní albánskych starostov tamojších štyroch miest so srbskou väčšinou. Hlasovanie bolo pre nízku účasť neplatné, informuje TASR na základe správy agentúry AFP.



Referendum mohlo otvoriť cestu pre zvolenie srbských starostov po tom, ako vymenovanie etnických Albáncov do týchto funkcií vyvolalo v oblasti násilie.



Hlasy však odovzdalo len 253 z približne 45.000 oprávnených voličov, oznámila ústredná volebná komisia. Hlasovanie by bolo platné, ak by účasť presiahla 50 percent. V takom prípade by kosovská prezidentka Vjosa Osmaniová musela vypísať predčasné komunálne voľby.



Napätie na severe Kosova tlie už celé mesiace, pretože komunálne voľby vyhrali vlani v apríli etnickí albánski starostovia. Etnickí Srbi vtedajšie voľby bojkotovali a srbskí protestujúci sa neskôr dostali do zrážok s kosovskou políciou a vojakmi mierových síl KFOR pod vedením NATO. Zranenia vtedy utrpelo 30 príslušníkov KFOR.



Pod vedením hlavnej politickej strany kosovských Srbov, Srbskej kandidátky, tisíce obyvateľov severného Kosova v januári podpísali petície za odvolanie súčasných starostov v referende. Srbská kandidátka však napokon prekvapilo vyzvala na bojkot hlasovania.



Osmaniová označila za dôvod bojkotu tlak Belehradu. "Srbsko znova nelegálne zasiahlo do volebného procesu inej krajiny," uviedla vo vyhlásení.



Etnické napätie na severe "vybuchlo" v septembri pri útoku ťažko ozbrojených Srbov na kosovskú policajnú hliadku v dedine Banjska, pri ktorom zabili policajta. Traja srbskí ozbrojenci zahynuli pri následnej prestrelka v kláštore v dedine blízko srbskej hranice.



K zodpovednosti za tento útok sa prihlásil bývalý podpredseda Srbskej kandidátky Milan Radoičič. Išlo o jednu z najhorších eskalácií za posledné roky v Kosove, ktoré vyhlásilo samostatnosť od Srbska v roku 2008. Belehrad nezávislosť Kosova neuznáva.