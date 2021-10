Gojkovičová: Krása maliarstva Slovákov z Vojvodiny patrí celému svetu

Brusel 13. októbra (TAR) - Srbská vláda verí, že sa jej podarí presvedčiť Organizáciu OSN pre vzdelávanie, vedu a kultúru (UNESCO), aby v roku 2022 zaradila insitné maliarstvo Slovákov z Vojvodiny na svoj zoznam kultúrneho dedičstva. V rozhovore pre TASR to uviedla srbská vicepremiérka a ministerka kultúry a médií Maja Gojkovičová.



Vicepremiérka v utorok večer spolu s podpredsedom Európskej komisie Marošom Šefčovičom otvorila výstavu obrazov z Galérie Babka v Kovačici na počesť 30. výročia založenia tejto galérie a tiež v snahe, aby výstava v jednej z hlavných inštitúcií EÚ pomohla srbskej strane pri jej kultúrnom diplomatickom úsilí.



"O krásu sa vždy treba podeliť, lebo takýmto spôsobom bojujete proti škaredosti a zlu. Obrazy kovačických maliarov sú súčasťou krásy sveta," uviedla Gojkovičová.



Aj preto má podľa jej slov srbská vláda snahu, aby tento druh umenia z kovačickej školy maliarstva UNESCO ako organizácia zachovávajúca kultúrne hodnoty po celej planéte zapísala na svoj zoznam kultúrneho dedičstva. "Je to svetlo sveta a treba sa oň podeliť," uviedla a spresnila, že Srbsko túži dosiahnuť tento cieľ nielen kvôli Slovákom, s ktorými žijú v jednej krajine, a kvôli kráse, ktorú vyprodukovali, ale v prospech všetkých ľudí na svete.



Podľa jej slov pre srbskú diplomaciu to bude veľká výzva, lebo vždy sa nájde niekto, kto môže byť proti, ale v tomto prípade kritikom len treba ukázať diela a krásu insitného maliarstva, o ktorú sa chcú vojvodinskí Slováci nesebecky podeliť so všetkými. A vyjadrila nádej, že UNESCO prijme rozhodnutie, ktoré poteší najmä Slovákov z Kovačice - v roku, keď si pripomenú 220. výročie založenia svojej obce.



Ministerka zdôraznila, že srbská spoločnosť dobre vie, že sú ešte aj staršie slovenské obce vo Vojvodine, kde bok po boku žije 24 národností a etník. "Slováci vo Vojvodine žijú podľa definície EÚ - harmónia a spokojnosť v rozmanitosti," opísala situáciu.



Uviedla, že Slováci a Srbi nadväzujú rodinné vzťahy, priznala, že jej najlepšia kamarátka je Slovenka z tejto oblasti. "Sme radi, že Slováci žijú vo Vojvodine a my môžeme žiť spolu s nimi, lebo len tak Vojvodina môže existovať. Vojvodina je stav ducha a súčasťou tohto stavu je spolužitie Srbov a Slovákov, spoločne zdieľané tragédie i radosti a to, čo vidieť na plátnach kovačickej maliarskej školy, to je dar všetkým na svete, nielen nám vo Vojvodine," uviedla v závere rozhovoru.