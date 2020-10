Srbská vláda bude proeurópska i proruská, uviedla premiérka Brnabičová

Belehrad 29. októbra (TASR) - Designovaná srbská premiérka Ana Brnabičová v stredu vyhlásila, že jej nová vláda bude proeurópska, ale zároveň bude zachovávať "priateľské" vzťahy s Ruskom a Čínou.



Brnabičová (45) to uviedla v stredu počas svojho prejavu v parlamente predtým, ako zákonodarný zbor schválil srbskú novú vládu, v ktorej dominujú spojenci autokratického prezidenta Aleksandara Vučiča, informuje tlačová agentúra AP.



Hlasovanie sa v 250-člennom parlamente skončilo pomerom hlasov 227:5; zvyšok zákonodarcov nebol prítomný.



Brnabičová, ktorá viedla i predchádzajúci kabinet, uviedla, že úlohou novej vlády bude urýchlenie "procesu európskej integrácie", a to zosúladením demokratických a zákonných reforiem s požiadavkami potrebnými pre vstup jej krajiny do Európskej únie.



Hoci sa Srbsko oficiálne uchádza o členstvo v Únii, zároveň posilňuje svoje ekonomické, politické a vojenské vzťahy s Ruskom i Čínou.



Vučičova vládnuca Srbská pokroková strana (SNS) v parlamentných voľbách, ktoré sa konali 21. júna, zaznamenala drvivé víťazstvo. Voľby však boli bojkotované niekoľkými hlavnými opozičnými stranami. SNS získala v 250-člennom parlamente 188 kresiel.



Opozičný bojkot bol vykonaný - ako bolo citované - z dôvodu nedostatočných slobodných a spravodlivých podmienok volieb, ako aj rizika pre verejné zdravie na pozadí korovírusovej pandémie COVID-19.



Hlavné opozičné strany v stredu uviedli, že nová vláda, ktorá má 21 ministrov - takmer polovicu z nich tvoria ženy - nie je legitímna a je výsledkom "zmanipulovaných" volieb.



Už predtým, ako vznikla nová vláda, Vučič oznámil, že predčasné parlamentné voľby sa budú konať v apríli 2022.



Analytici sú presvedčení, že jeho rozhodnutie je výsledkom nátlaku zo strany Európskej únie, ktorej činitelia vyslovili znepokojenie, že júnové voľby neboli slobodné ani spravodlivé.