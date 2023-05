Srbská vláda navrhuje zníženie veku trestnej zodpovednosti na 12 rokov

Belehrad 4. mája (TASR) - Srbská vláda vo štvrtok v súvislosti so stredajším masakrom na základnej škole v centre hlavného mesta Belehrad prijala balík nových opatrení, informuje TASR na základe správy agentúry Tanjug.



Na základe týchto rozhodnutí vláda navrhla dvojročné moratórium na vydávanie povolení na držanie a nosenie ručných strelných zbraní. Nariadila tiež, aby sa do troch mesiacov ukončila revízia všetkých už vydaných povolení na držbu strelných zbraní.



Do šiestich mesiacov sa musia skončiť kontroly osôb s už vydanými licenciami na držanie strelných zbraní, pričom osobitne sa budú kontrolovať podmienky ich skladovania. Preverovať sa bude aj zamedzenie prístupu k nim zo strany neplnoletých a neoprávnených osôb.



Vláda tiež rozhodla o kontrole strelníc v celom Srbsku, pričom do mesiaca majú byť pripravené nové predpisy o používaní týchto zariadení - vrátane zákazu vstupu neplnoletých osôb.



Ministerstvu spravodlivosti a jeho pracovnej skupine vláda nariadila pripraviť legislatívne zmeny na zavedenie trestnej zodpovednosti osôb, ktoré neplnoletým umožnia získať strelné zbrane. Trestne zodpovedné budú aj osoby, ktoré by neplnoletých cvičili v streľbe.



Vláda chce, aby ministerstvo spravodlivosti zvážilo novelizáciu trestného zákonníka s cieľom znížiť vekovú hranicu trestnej zodpovednosti zo 14 na 12 rokov - v súlade s medzinárodnými a európskymi normami.



Predložila aj návrh pripraviť predpisy, ktoré by umožnili zavedenie povinných testov na drogy na stredných školách a pre žiakov siedmych a ôsmych ročníkov základných škôl.



Do desiatich dní by na pokyn vlády mala vzniknúť rada pre prevenciu násilného správania medzi deťmi, ktorej úlohou bude vypracovať protokoly na včasnú intervenciu, zabezpečiť vytvorenie mobilných zásahových tímov a zvážiť vhodnosť zákazu používania mobilných telefónov v školách.



Vláda tiež uložila ministerstvu spravodlivosti a ministerstvu informácií a telekomunikácií, aby zvážili možnosť sprísnenia sankcií pre poskytovateľov mediálnych služieb v prípade, že si neplnia povinnosti, pokiaľ ide o zákaz programov, ktorých obsah môže vážne poškodiť fyzický, psychický a morálny vývoj maloletej osoby.



Vo svojom komuniké srbská vláda uviedla, že zriadi pracovnú skupinu pre bezpečnosť detí na internete, ktorá zváži zákaz prístupu na webové stránky - vrátane darknetu a iných webových lokalít - obsahujúce návody a rady, ako spáchať vraždu alebo získať drogy či strelné zbrane.



Rozhodnutia vlády súvisia s tragédiou zo stredy, keď žiak siedmej triedy základnej školy v Belehrade zastrelil osem spolužiakov - z toho sedem dievčat a jedného chlapca - i školského strážnika. Strieľal z dvoch zbraní, ktoré patrili jeho otcovi. Zranil aj ďalších šesť detí a učiteľku dejepisu. Jedno z postrelených dievčat je v kritickom stave.



Útočník bude mať v 14 rokov len v júli tohto roka, za svoj čin teda nemôže byť trestne stíhaný, píšu tamojšie médiá.