Srbská vláda nepovolila otvorenie spornej bane na ťažbu lítia

Belehrad 20. januára (TASR) - Srbské úrady upustili od plánov na vybudovanie spornej bane na ťažbu lítia. Oznámila to vo štvrtok srbská premiérka Ana Brnabičová. Stalo sa tak po týždňoch protestov verejnosti proti tomuto projektu.



Baňa, ktorú mala pôvodne zriadiť britsko-austrálska spoločnosť Rio Tinto, by podľa aktivistov poškodila tamojšie životné prostredie, informuje tlačová agentúra AFP.



Prekvapivý obrat zo strany srbskej vlády prichádza niekoľko mesiacov pred pravdepodobnými parlamentnými voľbami, pričom administratíva srbského prezidenta Aleksandara Vučiča sa snaží získať podporu voličov po niekoľkotýždňových protestoch.



"Splnili sme všetky požiadavky ekológov a ukončili sme pôsobenie spoločnosti Rio Tinto v Srbskej republike. Všetko, čo sa týka projektu Jadar, je ukončené," vyhlásila Brnabičová počas príhovoru vysielaného v televízii.



Baňa mala vzniknúť na západe Srbska. Obrovské ložiská lítia – kľúčovej zložky batérií pre elektromobily – sa nachádzajú v okolí mesta Loznica, kde spoločnosť Rio Tinto zakúpila pozemky a čakala na konečné povolenie od štátu na začatie ťažby.



Spoločnosť Rio Tinto objavila zásoby lítia v okolí Loznice v roku 2006. Spoločnosť zamýšľala investovať do tohto projektu 2,1 miliardy eur, píše AFP.



Kritici daného projektu obvinili Vučičovu vládu z toho, že pripravila podmienky pre nelegálne privlastňovanie si pozemkov a odsunula bokom environmentálne otázky.



Proti bani demonštrovali v uplynulých týždňoch tisíce ľudí, ktorí sa obávali, že by táto činnosť spôsobila nenapraviteľné škody na poľnohospodárskej krajine, prírodnom prostredí a vodných zdrojoch.



Ak chce Srbsko v budúcnosti dosiahnuť svoj proklamovaný cieľ, ktorým je vstup do Európskej únie, musí riešiť aj problémy životného prostredia, konštatuje tlačová agentúra AP.



Rio Tinto je druhou najväčšou nadnárodnou korporáciou svojho druhu na svete. Zameriava sa najmä na ťažbu železnej rudy, medi, diamantov, zlata a uránu.