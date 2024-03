Srbská vládna SNS usporiada v hlavnom meste Belehrad nové voľby

Belehrad 2. marca (TASR) - Srbsko usporiada v hlavnom meste Belehrad opakovanie sporných decembrových volieb, ktoré sa stali predmetom obvinení z podvodov a podnietili aj niekoľkotýždňové protesty. V sobotu to po zasadnutí vedenia vládnej Srbskej progresívnej strany (SNS) oznámil úradujúci starosta Belehradu Aleksandar Sapič, informuje agentúra AFP.



V parlamentných a komunálnych voľbách zo 17. decembra získala (SNS) prezidenta Aleksandra Vučiča a jej koaliční partneri 129 z 220 parlamentných kresiel. Hlavná opozičná koalícia Srbsko proti násiliu (SPN) získala 65 kresiel.



Po voľbách vypukli opozičné demonštrácie, na ktorých tisíce ľudí protestovali proti údajných volebným podvodom. Nezrovnalosti hlásili aj medzinárodní pozorovatelia, ktorí majú podozrenie, že došlo ku kupovaniu hlasov či viacnásobnému hlasovaniu. Znepokojenie nad volebným procesom v Srbsku vyjadrili aj niektoré západné krajiny.



Úrad OBSE pre demokratické inštitúcie a ľudské práva (ODIHR) koncom februára v svojej záverečnej správe uviedol, že voľbám "dominoval" Vučič, "čo spolu so systémovými výhodami vládnucej strany vytvorilo nespravodlivé podmienky" pre ostatných účastníkov.



Opozícia sa sústreďovala najmä na rozpory, ktoré sa týkali tesného súboja vo voľbách v Belehrade, a obviňovala vládu, že umožnila neregistrovaným voličom zo susednej Bosny, aby v hlavnom meste hlasovali nezákonne.



Niektorí miestni pozorovatelia tvrdili, že do Belehradu zvážali autobusmi ľudí z celého Srbska a aj zo susedných krajín, aby odovzdali hlas v hlavnom meste. Vučič a jeho strana označili tieto obvinenia za "vymyslené".



"Rozhodli sme sa ... usporiadať nové voľby v Belehrade," uviedol Sapič. Zdôraznil však, že toto rozhodnutie nesúvisí s obvineniami z volebného podvodu ani s tým, že vládnuca strana nezískala väčšinu kresiel v mestskom zastupiteľstve Belehradu.



Predseda srbského parlamentu má teraz 30 dní na vypísanie nových volieb v hlavnom meste. Vučič, ktorý vládnu stranu formálne nevedie, požiadal SNS o usporiadanie nových volieb v Belehrade ešte počas soboty - v deň, kedy mala uplynúť lehota na zostavenie nového mestského zastupiteľstva.



Opozičná aliancia Srbsko proti násiliu rozhodnutie usporiadať nové voľby privítala s tým, že ide o víťazstvo "občanov, ktorí natáčali a fotili podvody, občianskej spoločnosti... a celej opozície".