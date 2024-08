Srbské pobočky pošty na severe Kosova zažili policajné razie

Priština 5. augusta (TASR) - Kosovské policajné zložky v pondelok vykonali razie v najmenej deviatich pobočkách srbskej pošty neďaleko hraníc Kosova so Srbskom. Belehrad toto konanie označil za nezákonné. TASR informáciu prevzala z agentúry AFP.



Polícia uzavrela priestory pobočiek po tom, čo zamestnancom umožnila vziať si osobné veci a odísť. "Na severe Kosova prebieha policajná akcia na základe podozrenia, že pobočky pošty fungujú nelegálne, bez registrácie a licencie," uviedla kosovská polícia vo vyhlásení. "Doteraz bolo identifikovaných deväť miest, kde nelegálne pošty pôsobili," dodala.



V reakcii srbské ministerstvo informácií a telekomunikácií uviedlo, že "je to ďalší príklad otvoreného prejavu sily a nezákonného konania dočasných samosprávnych inštitúcií v Prištine."



Koordinované razie kosovskej polície v budovách srbskej pošty pravdepodobne ešte viac ochromia služby, ktoré pošta poskytuje etnickým Srbom v severnom Kosove. Pobočky srbskej pošty miestni Srbi využívajú na prijímanie finančných prostriedkov vrátane dôchodkov a na prevod peňazí do inštitúcií v Srbsku, pripomína AFP.



Zvýšené napätie medzi Srbskom a Kosovom pretrváva už niekoľko mesiacov. Priština začiatkom tohto roka prijala nové pravidlá, na základe ktorých sa euro stalo jedinou zákonnou menou v Kosove a používanie srbského dinára bolo de facto zakázané.



Tento krok vyvolal pobúrenie v Belehrade, ktorý financuje paralelný systém zdravotníctva, vzdelávania a sociálneho zabezpečenia pre srbskú menšinu v Kosove.



Kosovo, v ktorom žijú prevažne Albánci, vyhlásilo jednostranne nezávislosť od Srbska vo februári 2008, Belehrad ho však stále považuje za svoju provinciu. Z približne 1,8 milióna obyvateľov Kosova je asi 120.000 etnických Srbov, z ktorých je väčšina lojálnych Belehradu a odmieta rozhodnutia Prištiny.