Srbské sily na hraniciach s Kosovom sú v stave pohotovost

Belehrad/Priština 1. novembra (TASR) - Srbsko uviedlo do stavu zvýšenej pohotovosti svoje ozbrojené sily na hraniciach s Kosovom. Stalo sa tak v rámci sporu okolo poznávacích značiek áut kosovských Srbov, informovala agentúra AP.



Priština predtým nariadila príslušníkom srbskej menšiny žijúcej na severe Kosova, aby vymenili srbské poznávacie značky svojich áut za kosovské. USA a EÚ pritom žiadali kosovské úrady, aby tento krok ešte odložili.



Srbský prezident Aleksandar Vučič - ako najvyšší veliteľ ozbrojených síl - reagoval na postup Prištiny reagoval uvedením srbských vojakov rozmiestnených na hraniciach s Kosovom do stavu "pripravenosti". Podľa agentúry AP nie je jasné, čo tento krok bude znamenať v praxi.



"Nepripravujeme sa na vojnu, ale nesmieme byť nepripravení," komentoval krok prezidenta srbský vicepremiér a minister obrany Miloš Vučevič. Zároveň ale vyjadril ochotu pokračovať v dialógu s Prištinou.



Spor okolo poznávacích značiek automobilov už opakovane vyvolal eskaláciu napätia medzi Prištinou a Belehradom, respektíve kosovskými Srbmi.



Kosovský parlament v júni schválil zákon, na základe ktorého sa musia všetkých srbské značky na automobiloch v krajine vymeniť za kosovské. Pod tlakom EÚ a USA však Kosovo odložilo implementáciu tohto opatrenia do 1. novembra.



V utorok zákon o výmene značiek vstúpil oficiálne do platnosti, jeho uplatňovanie v praxi však bude podľa kosovských úradov len postupné. Počas prvých troch týždňov budú vodiči áut bez nových kosovských značiek dostávať varovania a potom im začnú udeľovať aj pokuty. Od konca januára už budú môcť jazdiť len vozidlá s novými značkami a po 21. apríli 2023 už bude odmietačom tohto nariadenia hroziť konfiškácia vozidiel.



Počas leta sa celý spor vyhrotil do nepokojov kosovských Srbov, ktorí na protest proti výmene značiek blokovali cesty a strieľali do vzduchu. K upokojeniu situácie prispelo až zaangažovanie sa mierových síl NATO pôsobiacich v Kosove.



Kosovský minister vnútra Xhelal Svecla v utorok apeloval na príslušníkov srbskej menšiny, aby si značky dobrovoľne vymenili a nenechali sa využívať na politické ciele. Do minulého týždňa si podľa ministra vymenilo značky len 20 kosovských Srbov, pričom najmenej jednému z nich následne podpálili auto.



Srbsko neuznáva nezávislosť, ktorú Kosovo vyhlásilo v roku 2008, a Srbi žujúci na severe tejto bývalej srbskej provincie považujú za svoje hlavné mesto Belehrad, nie Prištinu. Kosovo aj Srbsko chcú vstúpiť do Európskej únie, ktorá podmieňuje pokrok v tomto smere normalizáciou ich vzájomných vzťahov.