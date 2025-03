Srbské úrady popierajú použitie sonickej zbrane proti demonštrantom

Belehrad 17. marca (TASR) - Predstavitelia srbskej vlády popreli použitie sonickej zbrane proti účastníkom sobotňajšej masovej protivládnej demonštrácie v Belehrade. Toto obvinenie vzniesli zástupcovia srbskej opozície a srbských organizácií na ochranu ľudských práv, informovala v noci na pondelok agentúra AP.



Opozícia a ľudskoprávni aktivisti sú presvedčení, že bezpečnostné zložky v sobotu v Belehrade počas zákroku proti účastníkom masovej protivládnej demonštrácie použili sonickú zbraň, ktorá vysiela lúč spôsobujúci u zasiahnutých ľudí dočasnú paralýzu. Aktivisti avizovali, že podajú na predpokladaných objednávateľov týchto útokov žalobu na Európsky súd pre ľudské práva i na domáce súdy.



AP doplnila, že Srbsko nepoprelo, že akustické zariadenie tohto typu vo svojom arzenáli má.



Zábery zo zhromaždenia v Belehrade zachytávajú reakciu ľudí, ktorých počas plánovaných 15 minút ticha za obete zrútenia nového prístrešku na stanici v Novom Sade vyruší zvláštne hučanie. V dave následne vypukne panika a tlačenica.



Fotograf z agentúry AP, ktorý bol toho očitým svedkom, uviedol, že ľudia sa vydali na útek a snažili sa skryť. Stred danej ulice v centre mesta zostal následne takmer ľudoprázdny.



Tí, ktorí boli vystavení hluku, začali pociťovať ostrú bolesť ucha, boli dezorientovaní a v stave paniky, uviedli podľa AP vojenskí experti. Dodali, že dlhodobá expozícia takémuto zvuku môže spôsobiť prasknutie ušného bubienka a nezvratné poškodenie sluchu.



Mimovládna organizácia Belehradské centrum pre bezpečnostnú politiku odsúdila "nezákonné a neľudské nasadenie zakázaných zbraní, ako sú akustické zariadenia, proti pokojným demonštrantom".



"Tento čin predstavuje očividnú demonštráciu sily a pokus o vyvolanie chaosu s cieľom delegitimizovať protesty a kriminalizovať mierumilovných občanov," uviedla mimovládna organizácia vo svojom vyhlásení citovanom agentúrou AP.



Srbská polícia a ministerstvo obrany popreli, že by táto zbraň bola použitá proti demonštrantom.



Srbský prezident Aleksandar Vučič v nedeľu naliehal na justičné orgány, aby reagovali na informáciu, že počas protestov boli použité "zvukové delá", uviedla štátny verejnoprávny telerozhlas RTS.



Vučič konkrétne požiadal ministerstvo spravodlivosti a prokuratúru, aby buď stíhali tých, ktorí danú zbraň údajne použili, alebo tých, ktorí "vyšli na verejnosť s takouto notoricky známou lžou". Srbský prezident pritom vyjadril presvedčenie, že bezpečnostné zložky danú zbraň nepoužili.



Medzičasom pohotovostné oddelenie v jednej z nemocníc v Belehrade poprelo správy, že mnoho ľudí po incidente vyhľadalo lekársku pomoc, a vyzvalo na právne kroky proti tým, ktorí "šírili nepravdivé informácie".



Sobotňajšie zhromaždenie v Belehrade bolo súčasťou celoštátneho protikorupčného hnutia, ktoré sa vytvorilo po tom, čo sa v novembri 2024 v Novom Sade na severe Srbska zrútil betónový prístrešok nad vchodom do železničnej stanice, pričom zahynulo 15 ľudí.



Takmer každodenné demonštrácie, ktoré sa začali v reakcii na túto tragédiu, otriasli Vučičovým postavením v Srbsku, kde mnohí ľudia vidia za tragédiou v Novom Sade korupciu, nedbalosť a nerešpektovanie predpisov o bezpečnosti v stavebníctve a požadujú vyvodiť za to zodpovednosť na vládnej úrovni.