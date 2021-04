Srbského prezidenta zaočkovali čínskou vakcínou Sinopharm

Belehrad 7. apríla (TASR) - Srbský prezident Aleksandar Vučič sa v utorok dal zaočkovať proti koronavírusu vakcínou od čínskej spoločnosti Sinopharm. Svojich čoraz skeptickejších spoluobčanov chcel takýmto spôsobom posmeliť, aby sa tiež nechali zaočkovať, uvádza agentúra AP.



Očkovanie 51-ročného prezidenta v dedine Rudna Glava na východe Srbska vysielala v priamom prenose srbská televízia. Vučič si vakcínu od čínskej firmy Sinopharm zvolil v čase, keď viacerí odborníci naznačujú, že túto očkovaciu látku možno bude potrebné podávať až v troch dávkach, keďže aktuálne podávané dve zjavne neposkytujú zaočkovaným dostatočnú ochranu pred novým koronavírusom, uvádza AP.



"Dostal som vakcínu a cítim sa skvelo," uviedol Vučič na Instagrame. "Ďakujem našim skvelým zdravotníkom. Ďakujem vám, čínski bratia," dodal.



Agentúra AP pripomína, že populistický srbský prezident, ktorý počas svojich častých vystúpení na verejnosti nosí len zriedka na tvári rúško, sľuboval celé mesiace, že sa dá zaočkovať. Vždy si však našiel nejaký dôvod na to, aby tak neurobil, a k činu sa odhodlal napokon až v utorok.



Odkladanie sľubovaného zaočkovania pritom podnietilo na sociálnych sieťach rôzne špekulácie o tom, že Vučič sa bojí ihly v injekčnej striekačke, prípadne, že nedôveruje vakcínam alebo sa tajne dal zaočkovať už pred niekoľkými mesiacmi, uvádza AP.



Prezidentova zjavná neochota k zaočkovaniu zároveň podľa jeho kritikov prispela k rozmachu čoraz silnejšieho antivakcinačného hnutia v Srbsku.



Srbsko pritom patrí v rámci Európy ku krajinám s najvyššou mierou zaočkovanosti proti koronavírusu. Vďačí za to najmä skutočnosti, že tamojšia vláda nakúpila veľké množstvo vakcín od čínskej spoločnosti Sinopharm. V Srbsku sa očkuje aj ruskou vakcínou Sputnik V a vakcínami od spoločností Pfizer/BioNTech a AstraZeneca.



Prinajmenšom prvou dávkou vakcíny zaočkovali v sedemmiliónovom Srbsku už približne 1,5 milióna ľudí. V poslednom čase však záujem obyvateľov o vakcináciu klesá.



Úspešná vakcinačná kampaň v Srbsku je pripisovaná najmä "priateľským" vzťahom Vučiča s čínskym prezidentom Si Ťin-pchingom aj ruským prezidentom Vladimirom Putinom. Agentúra AP dodáva, že aj keď sa Srbsko oficiálne snaží o členstvo v EÚ, Vučič krajinu posúva bližšie k Číne a Rusku.



Srbsko ako prvé spomedzi európskych krajín schválilo aj začalo používať ruskú vakcínu Sputnik V a tiež očkovaciu látku od čínskej Sinopharmy, ktoré dosiaľ regulačné úrady v EÚ nepovolili. Táto balkánska krajina nedávno ponúkla bezplatné očkovanie už aj cudzincom či migrantom. Tým podáva vakcínu od AstraZenecy, o ktorú medzi Srbmi nie je až taký záujem a hrozila by tak jej exspirácia, uvádza AP.



Srbsko dosiaľ zaznamenalo v súvislosti nákazou koronavírusom vyše 5500 úmrtí. Denné prírastky nových prípadov nákazy aj úmrtí ostávajú však v tejto krajine pomerne vysoké aj napriek rozsiahlej vakcinácií.