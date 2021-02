Srbského režiséra Emira Kusturicu zaočkovali vakcínou Sputnik V

Moskva 12. februára (TASR) - Srbský filmový režisér Emir Kusturica dostal protikoronavírusovú vakcínu Sputnik V ruskej výroby. Filmár to oznámil v rozhovore pre ruskú Federálnu agentúru pre záležitosti Spoločenstva nezávislých štátov, krajanov žijúcich v zahraničí a medzinárodnú humanitárnu spoluprácu (Rossotrudničestvo).



Časť tohto interview zmienená inštitúcia zverejnila na sociálnej sieti Telegram. "Dostal som prvú injekciu, ďalšia ma čaká 17. februára," uviedol Kusturica, ktorého v piatok citovala tlačová agentúra TASS.



"Belehradská elita, ktorá má úzke vzťahy so Západom, dáva prednosť Pfizeru a Moderne, ale ja si myslím, že 80 percent Srbov dôveruje Rusom a verí v účinnosť Sputnika V, ktorý je považovaný za najlepšiu vakcínu. Dúfam, že Srbsko jej bude mať dostatok. Táto vakcína je pre nás najdôležitejšia," zdôraznil 66-ročný filmový tvorca.



Kusturica sa ako režisér, scenárista a herec dosiaľ podieľal na viac než 30 filmoch. Je laureátom množstva ocenení z popredných európskych filmových festivalov, ako aj viacerých štátnych vyznamenaní.



Srbský regulačný úrad pre lieky a zdravotnícke pomôcky (ALIMS) schválil používanie ruskej vakcíny Sputnik V ešte vlani 31. decembra. Očkovacia kampaň zahŕňajúca túto vakcínu odštartovala v tejto balkánskej krajine 6. januára.



Rusko sa vlani 11. augusta stalo prvou krajinou, ktorá zaregistrovala protikoronavírusovú vakcínu.



Použitie vakcíny Sputnik V, ktorú vyvinul Gamalejov vedeckovýskumný inštitút epidemiológie a mikrobiológie (NICEM) v Moskve, už schválili v krajinách ako Alžírsko, Argentína, Čierna Hora, Irán, Južná Kórea, Maďarsko, Mexiko, Pakistan, Tunisko či Venezuela.



Podľa predbežných údajov o tretej fáze klinických testov publikovaných v časopise The Lancet bola účinnosť vakcíny Sputnik V 91,6 percenta. Po podaní prvej dávky tejto dvojzložkovej vakcíny dosahovala úroveň 87,6 percenta.