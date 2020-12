Srbskej premiérke Brnabičovej dajú vakcínu ako prvej

Belehrad 23. decembra (TASR) - Srbská premiérka Ana Brnabičová bude prvým človekom v krajine, ktorého zaočkujú proti koronavírusu. V stredu to oznámila srbská vláda, na ktorú sa v správe odvolala chorvátska tlačová agentúra HINA.



Štátny virologický ústav Torlak uviedol, že okrem Brnabičovej budú zaočkovaní aj dvaja členovia krízového pandemického tímu - ministerka práce, zamestnanosti a sociálnych vecí, pôvodne lekárka Darija Kisičová Tepavčevičová a tiež epidemiológ Predrag Kon.



Srbský prezident Aleksandar Vučič v stredu už skôr vyhlásil, že očkovanie vakcínou od spoločností Pfizer a BioNTech sa začne vo štvrtok 24. decembra a prioritu budú mať seniori v opatrovateľských domovoch - predtým však ešte vakcínu dajú "niektorým predstaviteľom vlády" ako dôkaz, že vakcína má svoj zmysel. "Uvidíme, či to budem ja, Ana Brnabičová alebo Darija Kisičová Tepavčevičová," povedal Vučič novinárom.



Štátny tajomník ministerstva zdravotníctva Mirsad Džerlek v utorok potvrdil, že prvá zásielka 4875 dávok vakcíny od Pfizeru a BioNTechu už do Srbska dorazila. Oznámil však, že lieková agentúra krajiny schváli vakcínu do konca týždňa a očkovanie sa začne na budúci týždeň.