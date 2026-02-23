< sekcia Zahraničie
Srbskí advokáti začali štrajkovať na protest proti súdnej reforme
Parlament schválil súdnu reformu koncom januára bez verejnej diskusie alebo konzultácií s prokurátromi, sudcami alebo medzinárodnými orgánmi.
Autor TASR
Belehrad 23. februára (TASR) - Srbská advokátska komora v pondelok začala trojdenný štrajk na znak nespokojnosti s kontroverznou súdnou reformou. Advokáti zapojení do štrajku sa nedostavia na právne úkony pred súdmi, prokuratúrou alebo inými orgánmi, s výnimkou prípadov maloletých osôb alebo rozhodnutí o väzbe. TASR tom píše podľa agentúry AFP.
Podľa kritikov zmeny dávajú predsedom súdov väčšiu právomoc nad sudcami a odstraňujú mechanizmy nezávislosti prokurátorov. Opozícia to pripisuje vyšetrovaniu niekoľkých vysokopostavených vládnych činiteľov a predstaviteľov vládnej strany pre podozrenia z korupcie na prokuratúre. Zmeny kritizovala aj EÚ a upozornila, že ak nedôjde k náprave, mohla by prehodnotiť finančnú podporu pre Srbsko.
Oponenti argumentujú, že reforma je namierená najmä proti Úradu verejného prokurátora pre organizovaný zločin (JTOK). Prokurátori JTOK nesúhlas s reformou denne vyjadrujú 10-minútovým tichým protestom pred svojimi pracoviskami.
Vo vyhlásení o štrajku Srbská advokátska komora vyzvala na okamžité zrušenie prijatých noviel zákonov. „Je neprijateľné prijímať zmeny a doplnenia akéhokoľvek nariadenia mimo zákonného postupu, v hrubom rozpore s princípmi právneho štátu a bez adekvátnej verejnej konzultácie,“ uviedli advokáti.
Kontroverznú reformu zaviedla vládnuca Srbská pokroková strana prezidenta Aleksandara Vučiča (SNS). Poslanec Ugljesa Mrdič (SNS), ktorý je členom parlamentného výboru pre justíciu, sudcov obvinil, že sú „pod zahraničnou kontrolou“, a tvrdí, že tieto zákony „vrátia unesenú justíciu štátu a ľudu Srbska“.
Po kritike Bruselu minister spravodlivosti Nenad Vujič vyjadril „ochotu zmeniť a doplniť revidované ustanovenia,“ ak o to požiada Benátska komisia, ktorá je poradným orgánom Rady Európy pre otázky ústavného práva.
