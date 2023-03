Srbskí colníci našli v nákladnom aute pomocou skenera 9 migrantov

Belehrad 24. marca (TASR) - Srbské colné úrady v piatok uviedli, že našli deviatich migrantov ukrytých v hliníkových kotúčoch v nákladnom aute smerujúcom z Grécka do Poľska. TASR správu prevzala z agentúry AP.



Colníci na srbsko-severomacedónskych hraniciach odhalili migrantov v stredu. Kontrolný skener ukázal ľudské obrysy v zadnej časti nákladného vozidla, píše sa vo vyhlásení. Išlo o mladých mužov z Afganistanu, Pakistanu a Sýrie.



Cez Srbsko vedie takzvaná balkánska trasa, po ktorej sa migranti snažia dostať do západnej Európy.



Každoročne po nej prúdia tisíce utečencov cez Turecko, Grécko alebo Bulharsko do Severného Macedónska či Srbska, odkiaľ ďalej mieria do Maďarska, Chorvátska alebo Rumunska.