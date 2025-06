Srbskí demonštranti predložili ultimátum na predčasné voľby

Belehrad 28. júna (TASR) - Očakáva sa, že v sobotu sa v srbskom hlavnom meste Belehrad zídu desaťtisíce demonštrantov, ktorí po mesiacoch štrajkov vedených študentmi vyhlásia „ultimátum“ vláde, aby vypísala predčasné voľby. TASR správu prevzala z tlačovej agentúry AFP.



Protesty proti korupcii otriasajú touto balkánskou krajinou od vlaňajšieho novembra, keď pri zrútení strechy železničnej stanice v meste Nový Sad zahynulo 16 ľudí. Z tejto tragédie sa všeobecne obviňuje zakorenená korupcia.



Študenti už viac ako pol roka blokujú univerzity a organizujú veľké demonštrácie po celej krajine, pričom požadujú transparentné vyšetrenie týchto úmrtí.



Vzhľadom na slabú aktivitu úradov sa v máji orgány zamerali na výzvy na predčasné parlamentné voľby. Pred sobotňajším protestom vydali študenti „ultimátum“ srbskému prezidentovi Aleksandarovi Vučičovi s termínom do 21.00 h, teda tri hodiny po začiatku protestu na jednom z hlavných belehradských námestí.



Vučič v piatok reagoval a opäť odmietol požiadavky študentov na okamžité voľby, keďže predtým vyhlásil, že celoštátne voľby sa neuskutočnia pred koncom roka 2026. „Ultimátum nebolo prijaté, nemusíme čakať do zajtra do 21.00 h,“ povedal pre štátnu televíziu RTS srbský prezident.



Pobúrenie v súvislosti s tragédiou v Novom Sade už zvrhlo premiéra krajiny, ale vládnuca strana zostáva pri moci - s obmenenou vládou a prezidentom v jej čele.



Vučič obvinil organizátorov protestov, ktoré zostali pokojné, že sú súčasťou zahraničného sprisahania s cieľom zničiť jeho vládu.



„Cudzie mocnosti poslali ultimátum prostredníctvom miestnych prisluhovačov,“ povedal Vučič po piatkovej omši v meste Kruševac „Ľudia by sa nemali báť - báť by sa mali len tí, ktorí plánujú násilie,“ zdôraznil Vučič.



"V uplynulých týždňoch bolo zatknutých viacero ľudí, pričom tento zásah sa stal bežnou reakciou vlády pred veľkými demonštráciami,“ uviedli štátne orgány.



Podľa vyhlásenia srbského Najvyššieho súdu v Belehrade bolo v piatok obvinených a zadržaných päť osôb za údajné sprisahanie s cieľom zvrhnúť vládu. Študenti tiež vyzvali na odstránenie provládnych táborov pred parlamentom, ktoré už niekoľko mesiacov blokujú park a hlavnú križovatku v centre mesta.



Protestujúci varovali pred „radikalizáciou“ hnutia, ak nebudú splnené ich požiadavky. Polícia vyzvala protestujúcich, aby zostali pokojní. „Srbská polícia nebude tolerovať žiadne pokusy o útok na políciu, útoky na štátne inštitúcie, médiá alebo súkromný majetok,“ uviedol riaditeľ polície Dragan Vasiljevič.



Pôvodné plány Vučičovej vládnucej strany usporiadať protidemonštráciu boli zrušené, hoci predstavitelia strany uviedli, že by mohli navštíviť tábory svojich priaznivcov.



Očakáva sa, že sobotňajšie zhromaždenie bude najväčšie od marca, keď sa v Belehrade podľa nezávislej organizácie zišlo 300.000 ľudí.