Srbskí demonštrujúci študenti vyrazili na bicykloch do Štrasburgu

Novi Sad 3. apríla (TASR) - Približne 80 vysokoškolských študentov vyrazilo vo štvrtok na bicykloch zo srbského mesta Nový Sad na zhruba dvojtýždňovú 1300-kilometrovú cestu do francúzskeho Štrasburgu, kde plánujú navštíviť Európsky parlament aj Radu Európy. Jazdou, počas ktorej by mali prejsť aj cez Slovensko, chcú prilákať väčšiu pozornosť Európy na protikorupčné protesty vo svojej krajine, informuje TASR podľa správ agentúr AP a AFP.



Študenti na bicykloch sa na cestu vydali v mierne chladnom a daždivom počasí. Vyprevadiť ich prišli stovky ľudí. Denne plánujú odbicyklovať 100 až 150 kilometrov a prejsť cez územie Maďarska, Slovenska, Rakúska i Nemecka, aby sa napokon dostali do Francúzska, približuje AP. Počas cesty plánujú bývať u zahraničných Srbov či spriatelených študentoch v týchto krajinách.



Práve študenti sú hnacou silou celoštátnych protestov, ktoré v Srbsku vyvolalo novembrové zrútenie betónového prístreška nad vchodom do železničnej stanice v Novom Sade, v dôsledku čoho prišlo o život 16 ľudí. Veľká časť Srbov je presvedčená, že k tragédii prispela skorumpovanosť vládnych úradníkov, ich laxnosť a nedostatočný dozor na stavbe. K zrúteniu nadstavby došlo len niekoľko mesiacov po rekonštrukcii budovy.



Pod tlakom protestov odstúpilo viacero vysokopostavených predstaviteľov, nie však najvplyvnejší politik v krajine, prezident Aleksandar Vučič, ktorý demonštrantov ostro kritizuje a tvrdí, že ich protesty sú financované Západom a ich cieľom je povaliť srbskú vládu.



Masové demonštrácie, ktoré sa konajú takmer denne, sa na domácej pôde tešia rozsiahlej podpore. Mnohí študenti však nadobudli pocit, že sa im nedostáva dostatočná podpora zo strany EÚ, o členstvo v ktorej sa Srbsko uchádza. Reakcia Bruselu bola dosiaľ pomerne „vlažná“, pričom lídri EÚ sa vyhli priamej kritike Vučiča, píše AP.



„Vyzývame všetky zainteresované strany, aby sa zdržali ďalšej eskalácie,“ povedal v súvislosti so situáciou v Srbsku minulý týždeň hovorca Európskej komisie pre otázky rozširovania Guillaume Mercier.



Predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová po nedávnom stretnutí s Vučičom na platforme X napísala, že Srbsko musí pristúpiť k reformám, ktoré od neho vyžaduje EÚ, "najmä podniknúť rozhodné kroky smerom k slobode médií, ako aj v rámci boja proti korupcii a reforme volebného systému“.