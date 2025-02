Srbskí študenti sa vydali na poslednú etapu protestného pochodu

Belehrad 14. februára (TASR) - Dvadsať srbských študentov vyrazilo v piatok od Chrámu sv. Sávu v Belehrade na štafetový maratón do mesta Kragujevac, kde sa v sobotu zúčastnia na protivládnom proteste usporiadanom pri príležitosti Dňa štátnosti. TASR o tom informuje na základe správy denníka Danas.



Na záverečnú etapu svojho pešieho pochodu do Kragujevca sa v piatok vydali aj študenti z Belehradu, Nového Sadu a Nišu, ako aj ich kolegovia z iných miest. Ich príchod do cieľa sa očakáva v piatok večer, keď by do Kragujevca mali doraziť aj účastníci študentskej cyklojazdy, ktorí sa na cestu z Belehradu vydali v stredu.



Denník Danas na svojom webe píše, že obyvatelia "etapových" miest, kde boli zastávky na prenocovanie, vítali študentov a ich sympatizantov s nadšením - aj s ohňostrojom -, ponúkali im teplé jedlo a nápoje. Účastníci pochodu trávili noc buď pod stanmi, alebo využili ponuky na ubytovanie v telocvičniach, či kultúrnych centrách.



Miodrag Dimič z obce Čičevac, ktorý vo svojom dome prenocoval niekoľko študentov z mesta Niš, v rozhovore pre stanicu Deutsche Welle označil študentské protesty za "veľmi pozitívnu vec pre celú krajinu". Ako tvrdí, je teraz presvedčený, že existuje nádej a že "ľud Srbska bude lepší".



"Toto je obrovská karavána pozitívnej energie," dodal s tým, že mnohí ľudia v Srbsku o dianí vo svojej krajine ani nevedia. "Ľudia tu sú v mediálnej tme," spresnil Dimič s tým, že študenti svojím pochodom týmto ľuďom "otvoria oči". "Deti sa rozprávajú aj s rodičmi, so starými rodičmi a hádam je normálne postaviť sa na ich stranu, nie na stranu týchto manipulátorov," dodal Dimič.



Program veľkého zhromaždenia nazvaného "Stretneme sa na Sretenje" (v pravoslávny sviatok Stretnutia Pána) sa začína v sobotu o 09:00 h v centre Kragujevca a skončí sa po polnoci - po 15 minút trvajúcej pietnej spomienke na 15 obetí zrútenia prístrešku na železničnej stanici v Novom Sade, ktorý vyvolal súčasné mohutné protesty v Srbsku.



Sobotňajšia akcia sa bude konať pri príležitosti výročia vypuknutia srbského povstania proti tureckej nadvláde v roku 1804, ktorého výsledkom bolo vytvorenie srbského štátu v rámci Osmanskej ríše. Pätnásty február je v Srbsku štátnym sviatkom.



Štátom organizované oslavy Dňa štátnosti sa budú konať v meste Sremska Mitrovica. Aj tam sa však miestni obyvatelia v týchto dňoch schádzali na podporu študentov s heslom: "Nech idete, kam chcete, nikde nie ste vítaní".



K spomínanej tragédii v Novom Sade došlo 1. novembra 2024. O život pri nej prišlo 15 ľudí, väčšinou študentov. Dvaja ďalší majú po zranení trvalé následky. Demonštranti tragédiu pripisujú nedbanlivosti vlády, korupcii a inštitucionálnym zlyhaniam.



Napätie v krajine eskalovalo po tom, čo priaznivci vládnej Srbskej pokrokovej strany (SNS) zaútočili 22. novembra 2024 na študentov Fakulty dramatických umení počas tichej pietnej spomienky na obete tragédie. To vyvolalo masové protesty študentov, ktoré následne viedli k blokáde viac ako 60 fakúlt.



Prezident Aleksandar Vučič štrajkujúcim študentom nedávno navrhol dialóg, ktorý označil za "jediný spôsob, ako nájsť riešenie"; študenti i ich pedagógovia túto ponuku odmietli.



Pod tlakom demonštrantov podal demisiu srbský premiér Miloš Vučevič. V dôsledku tragédie v Novom Sade odstúpili aj ministri dopravy a obchodu Goran Vesič a Tomislav Momirovič. Funkcie sa vzdal aj primátor Nového Sadu.



Vučič a ďalší vládni predstavitelia od tragédie v Novom Sade oscilujú medzi výzvami na rokovania a obvineniami, že demonštrantov podporujú zahraničné mocnosti. Trvajú tiež na tom, že požiadavky študentov splnili.



Napriek tomuto tlaku zo strany vlády študenti získali širokú podporu verejnosti vrátane učiteľov, odborárov, farmárov, zástupcov občianskej spoločnosti, spisovateľov i právnikov, konštatovala pred časom agentúra AFP.