Srbskí študenti sa vydávajú na ďalší protestný pochod

Belehrad 11. februára (TASR) - Študenti univerzity v Novom Sade v autonómnej Vojvodine dorazili v pondelok večer do centra Belehradu, odkiaľ sa v utorok dopoludnia spolu s ďalšími demonštrantmi vydali na študentský pochod do mesta Kragujevac, kde je na sobotu naplánované veľké protestné zhromaždenie.



Sobotňajšia akcia sa bude konať pri príležitosti výročia vypuknutia srbského povstania proti tureckej nadvláde v roku 1804, ktorého výsledkom bolo vytvorenie srbského štátu v rámci Osmanskej ríše. Pätnásty február je v Srbsku štátnym sviatkom.



Ako informoval spravodajský web Danas, ďalší študenti sa k pochodu pridajú v stredu ráno, keď sa vydajú na cyklojazdu z Belehradu do Kragujevca. Do cieľa by mali doraziť - podobne ako peší demonštranti - do piatka večera.



Do Kragujevca od utorka rána smeruje aj asi 170-členná skupina študentov z mesta Niš, ktorý je od cieľa pochodu vzdialený asi 150 kilometrov.



Masové demonštrácie v Srbsku vyvolalo zrútenie prístavby nad vchodom do budovy železničnej stanice v Novom Sade. K tragédii došlo 1. novembra 2024 a o život pri nej prišlo 15 ľudí, väčšinou študentov. Dvaja ďalší majú po zranení trvalé následky. Demonštranti tragédiu pripisujú nedbanlivosti vlády, korupcii a inštitucionálnym zlyhaniam.



Napätie v krajine eskalovalo po tom, čo priaznivci vládnej Srbskej pokrokovej strany (SNS) zaútočili 22. novembra 2024 na študentov Fakulty dramatických umení počas tichej pietnej spomienky na obete tragédie. To vyvolalo masové protesty študentov, ktoré následne viedli k blokáde viac ako 60 fakúlt.



Prezident Aleksandar Vučič štrajkujúcim študentom nedávno navrhol dialóg, ktorý označil za "jediný spôsob, ako nájsť riešenie"; študenti i ich pedagógovia túto ponuku odmietli.



Pod tlakom demonštrantov podal demisiu srbský premiér Miloš Vučevič. V dôsledku tragédie v Novom Sade odstúpili aj ministri dopravy a obchodu Goran Vesič a Tomislav Momirovič. Funkcie sa vzdal aj primátor Nového Sadu.



Vučič a ďalší vládni predstavitelia od tragédie v Novom Sade oscilujú medzi výzvami na rokovania a obvineniami, že demonštrantov podporujú zahraničné mocnosti. Trvajú tiež na tom, že požiadavky študentov splnili.



Napriek tomuto tlaku zo strany vlády študenti získali širokú podporu verejnosti vrátane učiteľov, odborárov, farmárov, zástupcov občianskej spoločnosti, spisovateľov i právnikov, konštatovala pred časom agentúra AFP.