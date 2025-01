Srbskí študenti viedli masové protesty, vyzvali na generálny štrajk

Vysokoškoláci protestujú v Belehrade v piatok 24. januára 2025. Študenti žiadajúci transparentné vyšetrenie zrútenia prístrešku železničnej stanice v Novom Sade z 1. novembra minulého roka. Foto: TASR/AP

Belehrad 24. januára (TASR) - Desaťtisíce ľudí vedených študentmi stredných a vysokých škôl vyšli v piatok do ulíc v mnohých srbských mestách vrátane Belehradu, Nového Sadu, Kragujevacu či Nišu, kde 15 minút blokovali križovatky, aby si tak uctili 15 obetí novembrovej tragédie na železničnej stanici v Novom Sade. TASR o tom informuje na základe správ agentúr Tanjug a AP.Tanjug uvádza, že aliancia opozičných strán známa aj pod skratkou HOPE zablokovala diaľnicu E-75 pri obci Vrčin na predmestí Belehradu. Demonštranti blokovali viacero križovatiek v centre Nového Sadu či diaľnicu spájajúcu toto mesto s Belehradom.Obdobné blokády a demonštrácie sa v piatok konali aj v mestách Kraljevo, Šabac, Smederevo, Jagodina, Zaječar a Užice. Dopravné blokády začali presne o 11.52 h, teda v tom čase, keď došlo k zrúteniu zmieneného staničného prístrešku, a podľa AP z nich neboli hlásené nijaké incidenty.Piatkové protesty vopred avizovali univerzitní študenti a časť opozície. Verejnosť vyzvali na generálny štrajk a apelovali na podnikateľov, obchodníkov, gastroprevádzky či kultúrne inštitúcie, aby sa k nim pridali.Tanjug uvádza, že v Belehrade aj ďalších mestách zostali obchody, lekárne a banky otvorené ako zvyčajne a funguje aj mestská hromadná doprava, ktorá je pozastavená len v okolí demonštrácií a protestných pochodov. Agentúra AP zase píše, že zatvorených bolo množstvo podnikov, pričom k výzve študentov na jednodňový generálny štrajk sa podľa nej pridali reštaurácie, bary, divadlá, pekárne, rôzne druhy obchodov a kníhkupectvá. Zároveň však dodáva, že bezprostredne nebolo možné zistiť ich počet.K nešťastiu v Novom Sade došlo 1. novembra, krátko po tom, ako zmienená železničná stanica prešla rozsiahlou rekonštrukciou. Na mieste zahynulo 14 ľudí vo veku od šesť do 74 rokov, 15. obeť podľahla zraneniam v nemocnici o niekoľko týždňov neskôr.Udalosť vyvolala rozsiahle protesty, ku ktorým sa neskôr pridali aj študenti univerzít v Belehrade. AP približuje, že výučba na srbských univerzitách aj mnohých iných školách, je prerušená už zhruba dva mesiace. Demonštranti žiadajú vedenie krajiny o vyvodenie zodpovednosti.Zhromaždenie prívržencov prezidenta Aleksandara Vučiča sa chystá v meste Jagodina. Vučič a provládne médiá obviňujú študentov, že protesty organizujú na príkazy zahraničných tajných služieb s cieľom zvrhnúť vládu, pripomína AP. Agentúra dodáva, že na týchto protestoch opakovane na demonštrantov útočili provládni výtržníci. Počas minulotýždňovej demonštrácie v Belehrade vrazilo do davu protestujúcich študentov auto, pričom utrpela vážne zranenie mladá žena.Srbská prokuratúra už v súvislosti s tragédiou koncom decembra obvinila 13 ľudí vrátane bývalého ministra výstavby a dopravy Gorana Vesiča, ktorý odstúpil niekoľko dní po tragédii. Vesiča však zadržali len nakrátko, čo podľa AP vyvolalo pochybnosti o nezávislosti vyšetrovanie tragédie. Študenti pokračujú v protestoch a tvrdia, že stále nebola vyvodená primeraná zodpovednosť.