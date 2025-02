Srbskí študenti vyzývajú bojkotovať vládnu Rádiotelevíziu Srbska

Belehrad 20. februára (TASR) - Študentské hnutie v Srbsku pripravuje v rámci občianskych protestov, ktoré vyvolala tragédia na vlakovej stanici v Novom Sade z 1. novembra 2024, ďalšie masové zhromaždenie. Uskutoční sa 1. marca v meste Niš, ktoré je štvrtým najväčším univerzitným centrom v Srbsku, informovala v stredu agentúra HINA.



Medzičasom študenti vyzvali občanov, aby sa k nim pripojili v nedeľu 23. februára, keď organizujú poldňovú blokádu mesta Vršac v okruhu Banát vo Vojvodine.



HINA konštatuje, že už obvyklé akcie, keď sa ľudia na poludnie zídu na dohodnutom mieste a 15 minútami ticha si uctia pamiatku 15 obetí zrútenia nadstavby nad vchodom do železničnej stanice v Novom Sade, sa z Nového Sadu a Belehradu rozšírili do ďalších miest a dedín po celom Srbsku. Konajú sa dokonca aj v menších mestách tradične považovaných za bašty vládnucej Srbskej pokrokovej strany (SNS).



Študenti zároveň pokračujú v blokáde viac ako 60 fakúlt a o svojich ďalších krokoch rozhodujú väčšinovým hlasovaním v pléne študentov.



Jedno z rozhodnutí študentov Univerzity umení v Belehrade sa zmenilo na výzvu ich rovesníkom, učiteľom i občanom, aby bojkotovali Rádiotelevíziu Srbska (RTS).



Protestujúci študenti vyzývajú ľudí, aby sa nezúčastňovali na výrobe spravodajských, kultúrnych, umeleckých, vzdelávacích, vedeckých či zábavných programov RTS, kým verejnoprávna televízia nezačne objektívne informovať a plniť si svoju povinnosť služby všetkým občanom - namiesto doterajšej banalizácie študentského hnutia a občianskych protestov.



Srbský prezident Aleksandar Vučič počas sobotňajšieho prejavu, ktorý pri príležitosti Dňa štátnosti predniesol v Sremskej Mitrovici, nadšene vyhlásil, že "farebná revolúcia" v Srbsku bola potlačená. Oznámil, že o svojom víťazstve v nej napíše knihu, ktorá sa podľa jeho slov stane "celosvetovým bestsellerom".



Študenti však s týmto jeho tvrdením nesúhlasia, píše HINA s tým, že ich lídri "po dlhom zvažovaní" oznámili, že aj oni sa rozhodli napísať knihu s pracovným názvom: "Ako sme napumpovali a ako budeme pumpovať ďalej" - ide o odvolávku na slogan, ktorý zaznieva počas študentských protestov v Srbsku.



Slovo "Pumpaj" sa stalo symbolom pouličného odporu generácie, ktorá odmieta rebelovať tak, ako to robili ich rodičia: namiesto serióznych prejavov a veľkých ideologických hesiel používajú na vyjadrenie svojho odkazu mémy, iróniu a virálne heslá.



Srbský spravodajský web Nedeljnik na základe pátrania na internete a sociálnych sieťach predpokladá, že slovo "pumpaj" ako výzva k akcii zaznelo v roku 2022 na tradičnej srbskej svadbe. Vyskytuje sa vo videu kolujúcom na sociálnych sieťach a zachytávajúcom turbofolkového speváka Darka Laziča, ako s bankovkami prilepenými na čele a v sprievode akordeonistu vykrikuje: "Pumpaj", aby vyburcoval ľudí k tancu a zábave.