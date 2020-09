Srbsko a Kosovo budú mať jeden tím na realizáciu dohody z Washingtonu

Belehrad 22. septembra (TASR) - Obchodné komory Srbska a Kosova sa v utorok dohodli na vytvorení tímu, ktorého úlohou bude pracovať na implementácii spoločných projektov v oblasti infraštruktúry, energetiky a cestovného ruchu. Informovala o tom agentúra AP.



Obe krajiny sa začiatkom septembra počas stretnutia svojich najvyšších predstaviteľov v Bielom dome dohodli, že budú pracovať na normalizácii ekonomických vzťahov.



K podpísaniu dohody o vytvorení spoločnej pracovnej skupiny došlo v rezidencii amerického veľvyslanca v Belehrade. Okrem srbskej a kosovskej delegácie tam bol prítomný aj Richard Grenell, osobitný vyslanec prezidenta USA Donalda Trumpa pre rokovania medzi Srbskom a Kosovom, ktorý v pondelok zavítal do kosovskej metropoly Priština.



V reakcii na podpísanie dohody Grenell v utorok na tlačovej konferencii v Belehrade uviedol, že "takáto symbolika je dôležitá, ale nám ide v prvom rade o vytváranie pracovných miest".



Srbský prezident Aleksandar Vučič a kosovský premiér Avdullah Hoti sa nedávno po dvojdňových rokovaniach s predstaviteľmi americkej vlády dohodli, že budú spolupracovať v ekonomických otázkach, aby do svojich krajín pritiahli investície a vytvorili pracovné miesta.



Výsledkom dosiahnutej dohody je okrem normalizácie ekonomických vzťahov aj to, že Belehrad presunie svoje veľvyslanectvo v Izraeli do Jeruzalema a Priština uzná Izrael.



Tento pokrok vo vzťahoch oboch krajín sa pertraktuje ako diplomatický úspech prezidenta USA Donalda Trumpa pred novembrovými prezidentskými voľbami V USA. Grenell v utorok v Belehrade povedal, že dosiahnutie dohody o ekonomickej spolupráci medzi Srbskom a Kosovom bolo možné najmä vďaka tomu, že Trump veril v úspech svojej iniciatívy na Balkáne.



Americký diplomat dodal, že zloženie jeho delegácie, v ktorej majú zastúpenie vplyvné vládne agentúry a bankové inštitúcie, svedčí o tom, že pozornosť vlády Spojených štátov je plne sústredená na Srbsko a Kosovo.



Grenell vyzval obyvateľov oboch krajín, aby "nás brali na zodpovednosť, ak po slovách na papieri nebude nasledovať masívne vytváranie pracovných miest, hospodársky rozvoj, pocit nádeje a istota pre rodiny, ktoré zostanú žiť v tomto regióne".



Srbsko a jeho bývalá provincia Kosovo mali desiatky rokov neriešené územné spory, ktoré v rokoch 1998-99 prerástli do vojny. Kosovo v roku 2008 jednostranne vyhlásilo svoju nezávislosť od Srbska, čo však Belehrad neuznáva. Táto otázka zostáva zdrojom napätia na Balkáne — nestabilnom európskom regióne, kde o vplyv bojujú aj Rusko a Čína.



Nezávislosť Kosova uznala zhruba polovica členských štátov OSN, medzi ktorými je okrem USA aj väčšina členských štátov EÚ. Na druhej strane odmietavý postoj Srbska k nezávislosti Kosova podporujú napríklad Rusko, Čína, India a Izrael. Uznania sa Priština zatiaľ nedočkala ani od piatich členov EÚ — Slovenska, Španielska, Grécka, Cypru a Rumunska.



EÚ sprostredkúva srbsko-kosovské rozhovory už viac ako jedno desaťročie, pričom kladie dôraz na ich politickú rovinu, zatiaľ čo dialóg pod záštitou USA je zameraný na hospodársky rozvoj.