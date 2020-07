Srbsko a Kosovo cez víkend obnovia rozhovory v Bruseli

Paríž 6. júla (TASR) - Srbsko a Kosovo v nedeľu po viac ako 1,5-ročnej prestávke obnovia vzájomné rozhovory, ktoré by mali viesť k normalizácii vzájomných vzťahov. Informovala o tom v pondelok agentúra AP s odvolaním na hovorcu Európskej komisie (EK).



K rokovaciemu stolu by mali 12. júla zasadnúť kosovský premiér Avdullah Hoti a srbský prezident Aleksandar Vučič. Oboch predstaviteľov v Bruseli privíta šéf diplomacie EÚ Josep Borrell.



Podľa AP pôjde o prvé stretnutie v tomto formáte od novembra 2018.



Nedeľňajšej schôdzke v Bruseli bude predchádzať piatkový srbsko-kosovský videosummit, ktorý spoločne organizujú francúzsky prezident Emmanuel Macron a nemecká kancelárka Angela Merkelová.



Belehrad neuznáva nezávislosť Kosova, ktorú táto srbská provincia jednostranne vyhlásila v roku 2008.



Osobitný súd pre Kosovo (KSC) so sídlom v Haagu 24. júna obžaloval kosovského prezidenta Hashima Thaciho z vojnových zločinov spáchaných v 90. rokoch 20. storočia počas konfliktu Kosova so Srbskom.



Po vznesení žaloby došlo k odkladu summitu srbských a kosovských lídrov, ktorý sa mal konať koncom júna v Bielom dome vo Washingtone. Návštevu USA totiž odriekol kosovský prezident Thaci a následne aj premiér Hoti.