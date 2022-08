Srbsko a Kosovo dosiahli dohodu o voľnom cezhraničnom pohybe

Brusel 27. augusta (TASR) - Srbsko a Kosovo dosiahli dohodu o voľnom pohybe svojich obyvateľov medzi oboma krajinami. Oznámil to v sobotu šéf zahraničnej politiky Európskej únie Josep Borrell, ktorého cituje tlačová agentúra AFP.



Srbsko súhlasilo so zrušením vstupno-výstupných dokladov pre držiteľov kosovských preukazov totožnosti a Kosovo súhlasilo, že ich nezavedie pre držiteľov srbských občianskych preukazov, uviedol Borell vo videopríhovore zverejnenom online.



"Kosovskí Srbi, ako aj všetci ostatní občania budú môcť voľne cestovať medzi Kosovom a Srbskom na základe svojich preukazov totožnosti. Som veľmi šťastný, že sme našli európske riešenie, ktoré uľahčuje cestovanie medzi Kosovom a Srbskom," povedal Borrell, pričom sa poďakoval lídrom oboch krajín.



Dohoda bola dosiahnutá po rokovaniach medzi kosovským premiérom Albinom Kurtim a srbským prezidentom Aleksandarom Vučičom, ktoré sa v priebehu tohto týždňa konali v Bruseli. Rozhovorom predsedal šéf diplomacie EÚ.



Bruselské stretnutie bolo zvolané so zámerom zmierniť napätie, ktorý vládne medzi týmito dvoma balkánskymi susedmi; to v uplynulých týždňoch viedlo k násilným incidentom.



Kosovská prezidentka Vjosa Osmaniová podľa tlačovej agentúry AP uviedla, že táto dohoda znamená "reciprocitu a rovnosť".



"Sloboda pohybu je základom demokratických spoločností a európskych hodnôt," povedala Osmaniová a dodala, že Kosovo sa bude naďalej usilovať o "vzájomné uznanie".



Kosovo vyhlásilo nezávislosť od Srbska v roku 2008, čo však Belehrad neakceptuje. Suverenitu Kosova odvtedy uznali USA aj väčšina členských krajín EÚ. Srbsko sa v snahe udržať si túto svoju bývalú provinciu spolieha na podporu Ruska a Číny.