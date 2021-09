Srbsko a Kosovo sa dohodli na znížení napätia na svojich hraniciach

Brusel 30. septembra (TASR) - Srbsko a Kosovo uzavreli vo štvrtok dohodu o znížení napätia na svojich hraniciach. Informoval o tom osobitný predstaviteľ EÚ pre dialóg medzi Srbskom a Kosovom Miroslav Lajčák.



"Máme dohodu! Po dvoch dňoch intenzívnych rokovaní sme dosiahli dohodu o deeskalácii a posunutí sa vpred," napísal Lajčák na Twitteri.



Situácia na srbsko-kosovskej hranici sa vyostrila po tom, ako tam kosovskí Srbi od minulého pondelka protestovali voči zákazu vstupu áut so srbskými evidenčnými číslami do Kosova, pričom cesty vedúce k hraničným priechodom Jarinje a Brnjak zatarasili kamiónmi.



Priština informovala, že takýto zákaz zaviedla recipročne po tom, ako Srbsko odmietlo na svoje územie vpúšťať autá s kosovskými značkami. To totiž podľa Srbska naznačovalo, že Kosovo je nezávislým štátom. S tým Belehrad nesúhlasil a tak žiadal, aby vodiči pri príchode do Srbska kosovské značky zo svojich áut odstránili a nahradili ich inými, dočasnými, uviedla agentúra AFP.



Súčasťou dohody je podľa dokumentu, ktorý Lajčák zverejnil na Twitteri, okrem iného aj vytvorenie osobitnej pracovnej skupiny so zastúpením Srbska, Kosova a EÚ, ktorej cieľom bude nájsť trvalé riešenie sporu okolo evidenčných čísel.