Srbsko a Švédsko vyzvali svojich občanov, aby opustili Irán
Trump dal Iránu desať až 15 dní na to, aby s USA uzavrel dohodu o svojom jadrovom programe. Tým podľa médií naznačil, že v opačnom prípade dá pokyn na Irán zaútočiť.
Autor TASR
Belehrad/Štokholm 21. februára (TASR) - Srbsko a Švédsko vyzvali svojich občanov v Iráne, aby opustili krajinu. Urobili tak po tom, čo americký prezident Donald Trump v piatok vyhlásil, že zvažuje obmedzený útok na Irán. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
„Pre zhoršujúcu sa bezpečnostnú situáciu sa občanom Srbskej republiky neodporúča cestovať do Iránu v najbližšom období,“ uviedlo srbské ministerstvo zahraničných vecí vo vyhlásení zverejnenom v noci na sobotu na svojej internetovej stránke. Rezort zároveň odporučil Srbom, ktorí sa nachádzajú v Iráne, aby čo najskôr opustili krajinu.
Srbsko odporučilo svojim občanom, aby opustili Irán a vyhli sa ceste do islamskej republiky už v januári, po tom, čo tamojšie bezpečnostné zložky tvrdo zasahovali proti demonštrantom na masových protestoch.
Švédska ministerka zahraničných vecí Maria Malmer Stenergardová na sociálnej sieti X vyzvala švédskych občanov, ktorí sa nachádzajú v Iráne, aby odišli. Situácia v Iráne a regióne je podľa jej slov „veľmi neistá“. Poznamenala, že je naďalej možné opustiť Irán letecky a hraničnými priechodmi. Švédi by podľa nej mali odísť z Iránu ihneď, „kým ešte existuje táto možnosť“ a nemali by čakať.
Na urýchlené opustenie Iránu v piatok vyzvalo aj Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR. Slovákov zároveň upozornilo na cestovanie do islamskej republiky.
Šéf Bieleho domu v piatok vyhlásil, že zvažuje obmedzený útok na Irán s cieľom vyvinúť naň tlak, aby uzavrel dohodu o svojom jadrovom programe. Vyjadril sa tak v čase, keď Spojené štáty výrazne posilňujú svoju vojenskú prítomnosť na Blízkom východe.
Trump dal už vo štvrtok Iránu desať až 15 dní na to, aby s USA uzavrel dohodu o svojom jadrovom programe. Tým podľa médií naznačil, že v opačnom prípade dá pokyn na Irán zaútočiť.
Iránsky minister zahraničných vecí Abbás Arákčí v piatok zverejnenom rozhovore povedal, Irán rokuje s USA o tom, ako zabezpečiť, aby jeho jadrový program, zahŕňajúci obohacovanie uránu, zostal navždy mierový. USA podľa neho tento týždeň na rokovaniach v Ženeve od Iránu nepožadovali, aby obohacovanie uránu úplne zastavil.
