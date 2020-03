Srbsko bude aj naďalej kupovať zbrane od Ruska

Belehrad 6. marca (TASR) - Srbský minister obrany Aleksandar Vulin v piatok uviedol, že Srbsko bude aj naďalej nakupovať zbrane od "spriatelených štátov", a to aj za cenu hroziacich sankcií zo strany Spojených štátov. Informovala o tom agentúra AFP.



"Srbsko nie je kolónia," a samo sa rozhodne aj v otázke "posilnenia a vybavenia svojich ozbrojených síl", povedal podľa AFP Vulin s tým, že najnovšie dodávky zbraní z Ruska využije Srbsko na "obranné účely".



Na margo hroziacich amerických sankcií srbský minister obrany povedal, že na takýto krok nie je dôvod zo strany "žiadneho štátu, ktorý ctí medzinárodné právo a právo Srbska na slobodné rozhodovanie".



Viacerí americkí predstavitelia pohrozili Srbku sankciami, ak Belehrad kúpi od Ruska ďalšie zbrane, a to najmä také, ktoré by ohrozili bezpečnosť okolitých členských štátov NATO. Srbsko nedávno dostalo od Ruska moderný protilietadlový systém Pancir-S1. Moskva v minulosti dodala Belehradu aj stíhacie lietadlá, bojové vrtuľníky či obrnené transportéry.



Napriek tomu, že Srbsko sa usiluje o členstvo v EÚ, Belehrad pod vedením prezidenta Aleksandara Vučiča upevňuje svoje politické a vojenské vzťahy s Ruskom, ktoré je jeho významným spojencom. Srbsko sa zaviazalo, že sa nestane členom NATO, a odmietlo sa pripojiť k sankciám, ktoré na Rusko uvalila EÚ pre jeho politiku na Ukrajine.