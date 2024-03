Srbskú expremiérku Brnabičovú zvolili za novú predsedníčku parlamentu

Belehrad 21. marca (TASR) - Srbskí poslanci v stredu zvolil expremiérku Anu Brnabičovú za novú predsedníčku parlamentu. Zahlasovalo za ňu 153 zo 158 prítomných zákonodarcov, informuje TASR na základe správy agentúry Tanjug.



Opozičné strany počas hlasovania opustili zasadaciu sálu, aby vyjadrili nesúhlas s decembrovými parlamentnými a komunálnymi voľbami v Srbsku, píše na svojej webovej stránke stanica Rádio Sloboda (RFE/RL).



Brnabičová je členkou Srbskej pokrokovej strany (SNS) a premiérkou krajiny bola od júna 2017 do 20. marca tohto roka. Odstúpila, aby nastúpila do novej funkcie, zatiaľ čo minister zahraničných vecí Ivica Dačič bol vybraný za dočasného premiéra - až kým nebude schválená nová vláda, dodáva RFE/RL.



V parlamentných a komunálnych voľbách zo 17. decembra získala SNS prezidenta Aleksandra Vučiča a jej koaliční partneri 129 parlamentných kresiel. Hlavná opozičná koalícia Srbsko proti násiliu (SPN) získala 65 kresiel.



Po voľbách vypukli opozičné demonštrácie, na ktorých tisíce ľudí protestovali proti údajných volebným podvodom. Nezrovnalosti hlásili aj medzinárodní pozorovatelia, ktorí majú podozrenie, že došlo ku kupovaniu hlasov či viacnásobnému hlasovaniu. Znepokojenie nad volebným procesom v Srbsku vyjadrili aj niektoré západné krajiny.



Vučič 10. marca oznámil, že nové voľby do mestského zastupiteľstva v srbskej metropole Belehrad sa uskutočnia 2. júna.