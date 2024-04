Srbsko chce nakúpiť francúzske stíhačky Dassault Rafale

Belehrad 12. apríla (TASR) - Srbský prezident Aleksandar Vučič vyjadril presvedčenie, že jeho krajina čoskoro nakúpi francúzske stíhačky. Srbsko za posledné roky strojnásobilo svoj vojenský rozpočet, a to mu umožnilo nové zbrojné dohody s Európou, Čínou a Ruskom, informuje TASR na základe piatkovej správy agentúry AFP.



"Všetky európske krajiny sa vyzbrojujú a my musíme urobiť to isté," vyjadril sa v marci Vučić, ktorý dodal, že Srbsko musí nakúpiť ešte viac zbraní než iné krajiny, aby bolo schopné odradiť prípadných agresorov.



Srbsko pokračovalo v nákupe zbraní z Číny a Ruska aj po ruskej invázii na Ukrajinu v roku 2022, pripomína AFP.



Prezident Vučič vo februári odprezentoval svoje najnovšie prírastky, ktorými boli ruský protidronový systém Repelent a čínske drony. Srbsko podľa neho koncom tohto roka začne vyrábať vlastné výbušné drony.



Nový srbský vojenský rozpočet dosiahol 1,4 miliardy eur a je v súčasnosti väčší než spojený rozpočet ďalších piatich krajín Západného Balkánu - Albánska, Bosny a Hercegoviny, Kosova, Severného Macedónska a Čiernej Hory.



Agentúra AFP uvádza, že srbské ministerstvo obrany v marci odprezentovalo plán nakúpiť zbrane a vojenské vybavenie od Východu i od Západu. Belehrad "nakupuje také zariadenia, ktoré najviac vyhovujú potrebám srbských ozbrojených síl," dodal prezident Vučič.



Plán tejto balkánskej krajiny nakúpiť francúzske stíhačky Rafale však pre Západ predstavuje problém; ak by k predaju došlo, mohlo by to znamenať únik informácií do Číny a Ruska, uviedol politológ Jasmin Mujanovič.



Ďalším znepokojujúcim faktorom je, že Srbsko minulý rok označilo za najväčšiu "bezpečnostnú výzvu krajiny" susedné Kosovo. Mujanovič dodal, že ak sa Srbsku podarí nakúpiť francúzske stíhačky, tak ich môže použiť práve na zastrašovanie Kosova, informuje AFP.