Srbsko chce posilniť spoluprácu s Ruskom, povedal Djurič Lavrovovi

Na snímke Sergej Lavrov. Foto: TASR/AP

Belehrad sa v čase vojny na Ukrajine snaží vyvažovať svoju zahraničnopolitickú orientáciu medzi Ruskom a Európskou úniou, do ktorej sa pokúša už vyše desať rokov vstúpiť.

Autor TASR
New York 25. septembra (TASR) - Srbsko je odhodlané posilniť bilaterálnu spoluprácu s Ruskom, vyhlásil srbský minister zahraničných vecí Marko Djurič pri stretnutí so svojím ruským náprotivkom Sergejom Lavrovom na okraj zasadnutia Valného zhromaždenia OSN v New Yorku. Vzťahy medzi ich krajinami sú podľa Djuriča na vysokej úrovni a Srbsko má záujem v takýchto kontaktoch pokračovať, informovala vo štvrtok agentúra Tajnug.

Djurič podľa svojho ministerstva rokoval s Lavrovom o rozvoji bilaterálnej hospodárskej spolupráce, predovšetkým v energetickom sektore. Diskutovali tiež o vývoji v Srbsku a zhodnotili súčasnú situáciu na západnom Balkáne, píše sa vo vyhlásení.

Ministri hovorili aj o nedávnom stretnutí prezidentov Srbska Aleksandara Vučiča a Ruska Vladimira Putina v čínskom Pekingu, ktoré podľa Djuriča potvrdilo ochotu udržiavať srbsko-ruské vzťahy a ďalej ich rozvíjať. Rusku sa šéf srbskej diplomacie poďakoval za jeho zásadový postoj a podporu pri obrane územnej celistvosti a suverenity Srbska.

Belehrad sa v čase vojny na Ukrajine snaží vyvažovať svoju zahraničnopolitickú orientáciu medzi Ruskom a Európskou úniou, do ktorej sa pokúša už vyše desať rokov vstúpiť. Brusel varoval Srbsko, že jeho vzťahy s Ruskom sú nezlučiteľné s členstvom v EÚ.

Vučič bol jedným z mála európskych lídrov, ktorí navštívili Moskvu pri príležitosti májových osláv konca druhej svetovej vojny. V ruskej metropole sa vtedy stretol aj s predsedom vlády SR Robertom Ficom.
