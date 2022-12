Srbsko chce v Bruseli dosiahnuť zablokovanie prihlášky Kosova do EÚ

Belehrad 15. decembra (TASR) - Srbsko chce v reakcii na prihlášku Kosova o členstvo v EÚ požiadať päť štátov EÚ, ktoré neuznali nezávislosť Kosova, ako aj Maďarsko, aby túto iniciatívu v Bruseli zablokovali, informovala agentúra AP.



"Neviem, aké kritériá sa uplatňujú pri rozhodovaní o tom, či (územie) je alebo nie je štátom," povedal vo štvrtok srbský prezident Aleksandar Vučič na margo žiadosti Kosova o členstvo v EÚ.



"Budeme musieť čo najviac bojovať, aby sme ochránili naše štátne a národné záujmy," doplnil.



Kosovo a Srbsko patria spolu s Albánskom, Bosnou, Čiernou Horou a Severným Macedónskom medzi šesť krajín západného Balkánu, ktoré sa usilujú získať členstvo v EÚ.



Rozširovanie EÚ sa v posledných rokoch zastavilo, konštatovala AP a dodala, že EÚ prijala nového člena naposledy v roku 2013, a to Chorvátsko.



Kosovo, ktoré je prevažne osídlené albánskym etnikom, vyhlásilo v roku 2008 nezávislosť od Srbska. Súčasťou Srbska bolo až do zásahu Srbov proti ozbrojenému povstaniu etnických albánskych separatistov, ktorý mal v roku 1999 za následok nálety aliancie NATO, ktorá nimi Srbov z Kosova vytlačila.



Srbská armáda spolu s políciou počas spomínaných represálií v Kosove zabili viac ako 10.000 etnických Albáncov. Približne milión etnických Albáncov bolo prinútených utiecť - väčšinou do susedného Albánska a Severného Macedónska.



Srbská vláda odmieta uznať štátnosť Kosova a stále ho považuje za súčasť svojho územia, hoci nad ním nemá žiadnu kontrolu.



Kosovo neuznáva aj päť krajín EÚ - Španielsko, Rumunsko, Slovensko, Grécko a Cyprus -, informovala agentúra AP s tým, že v prípade niektorých z týchto krajín sú dôvodom neuznania nezávislosti Kosova obavy, že jeho uznanie by mohlo podporiť separatistické tendencie v ich vlastných štátoch.



Od útoku Ruska na Ukrajinu koncom februára predstavitelia EÚ opakujú, že zintenzívnenie spolupráce bloku so šiestimi krajinami západného Balkánu je pre zachovanie bezpečnosti Európy dôležitejšie ako kedykoľvek doteraz.



Kosovský premiér Albin Kurti vo štvrtok oficiálne predložil žiadosť svojej krajiny o udelenie štatútu kandidátskej krajiny na členstvo v Európskej únii, čo je prvý krok na ceste k prípadnému členstvu, ktorá bude zrejme veľmi dlhá, doplnila AP.



Oficiálnu žiadosť Kurti odovzdal v Prahe českému ministrovi pre európske záležitosti Mikulášovi Bekovi, ktorého krajina tento polrok predsedá EÚ.