Haváriu stíhačky MiG-21 neprežil ani jeden z dvojice pilotov

Belehrad 25. septembra (TASR) - Haváriu stíhacieho lietadla srbských vzdušných síl typu MiG-21, ktoré sa v piatok zrútilo pri meste Mali Zvornik na západe krajiny, neprežil ani jeden z dvojice pilotov.



Informovala o tom tlačová agentúra DPA s odvolaním sa na vyhlásenie miestnej prokuratúry.



"Objavili sa určité špekulácie, že piloti sa katapultovali, avšak je už isté, že obaja piloti zahynuli," uviedol pre internetové vydanie denníka Novosti regionálny prokurátor Zoran Obradovič.



Prokurátor zároveň potvrdil, že muž, na ktorého pozemok lietadlo dopadlo, bol so závažnými popáleninami prevezený do nemocnice; jeho stav je však stabilizovaný.



Stíhačka sa zrútila na dvor roľníckej usadlosti v dedine Brasina, ležiacej neďaleko bosnianskych hraníc. Srbské ministerstvo obrany uviedlo, že stíhačka bola pravidelne udržiavaná a pred každým vzletom dôkladne kontrolovaná.



Stíhacie lietadlo v čase nešťastia vykonávalo plánovanú letovú misiu, dodal rezort.



Od roku 1963 bolo súčasťou juhoslovanskej a srbskej letky 11 verzií tohto bojového lietadla. Podľa webovej stránky ministerstva obrany v Belehrade pochádza najnovšia letka z roku 1983.



Zvyšných 261 prevádzkyschopných kusov stíhačky MiG-21 sa používa na bojový výcvik pilotov. Srbsko vlastní aj letku modernejších stíhačiek typu MiG-29.



Bývalý Sovietsky zväz vyvíjal stíhačky MiG-21 v 50. rokoch a do svojich vzdušných síl ich začlenil v roku 1959.