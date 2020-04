Srbsko hlási tri nové obete COVID-19 a 312 nakazených

Belehrad/Záhreb 20. apríla (TASR) - Ďalšie tri úmrtia na ochorenie COVID-19 zaznamenali v pondelok v Srbsku, čím sa celkový počet úmrtí v krajine zvýšil na 125, informovala agentúra HINA. Nakazených je 6630 osôb.



Vládny krízový štáb oznámil, že počet potvrdených prípadov nákazy sa v Srbsku za posledných 24 hodín zvýšil o 312. Celkovo je nakazených 6630 ľudí. Krízový štáb dodal, že opatrenia v súvislosti s pandémiou v krajine sa budú od utorka postupne uvoľňovať.



Nočný zákaz vychádzania bude od utorka v platnosti od 18.00 h do 5.00 h ráno. Doteraz zákaz platil o hodinu dlhšie - v čase od 17.00 h do 5.00 h ráno. Obmedzenia pohybu ľudí budú aj naďalej v platnosti pre dôchodcov nad 65 rokov. Postupne budú otvorené aj niektoré obchody a služby, kde nehrozí blízky kontakt medzi osobami.



Chorvátsko za posledných 24 hodín zaznamenalo desať nových prípadov nákazy koronavírusom SARS-CoV-2, čím sa celkový počet nakazených v krajine zvýšil na 1881. Oznámil to v pondelok chorvátsky minister zdravotníctva Vili Beroš. Počet úmrtí v krajine sa od nedele nezvýšil a zostáva na čísle 47 obetí.