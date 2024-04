Srbsko je podľa Vučiča blízko k dohode o nákupe francúzskych stíhačiek

Belehrad 9. apríla (TARS) - Srbsko je blízko k podpisu dohody o nákupe 12 viacúčelových francúzskych stíhacích lietadiel Dassault Rafale, oznámil v utorok srbský prezident Aleksandar Vučič. TASR o tom informuje podľa agentúry AP.



Vučič počas návštevy Francúzska 8. a 9. apríla rokoval s prezidentom Emmanuelom Macronom a ďalšími predstaviteľmi, vrátane spoločnosti Dassault Aviation, ktorá stíhačky vyrába.



Vučič pondelkový rozhovor s Macronom označil za "veľmi dobrý". V spojitosti s nákupom stíhačiek dosiahli podľa jeho slov "veľmi konkrétne dohody" a zmluvy budú podpísané v najbližších dvoch mesiacoch za prítomnosti Macrona. Nákup vyspelých lietadiel rozšíri vojenskú i ďalšie formy spolupráce oboma krajinami.



Finančné podrobnosti nie sú známe, srbské provládne médiá uviedli odhad tri miliardy eur za celý balík nákupu lietadiel. To by tiež znamenalo presun Srbska od tradičného dodávateľa vojenského vybavenia, ktorým je Rusko a modernizáciu jeho vzdušných síl, ktoré dnes tvoria najmä stíhačky MiG-29 a zastaralé lietadlá z obdobia bývalej Juhoslávie. Podľa kritikov by však nákup francúzskych lietadiel mohol Vučiča povzbudiť k možnému zásahu v susednom Kosove.



Srbsko nákup nových lietadiel Rafale zvažuje už dlhšie než dva roky. Chorvátsko v novembri 2021 podpísalo zmluvu na nákup 12 stíhacích lietadiel Rafale za približne miliardu eur.



Rafale je dvojmotorové viacúčelové bojové lietadlo. Môže poskytnúť priamu leteckú podporu, útočiť na ciele na území nepriateľa, zúčastniť sa na prieskumných operáciách či zásahoch proti lodiam.



Vo výzbroji francúzskeho vojenského námorníctva je od roku 2004 a francúzske vzdušné sily ho využívajú od roku 2006.