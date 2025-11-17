< sekcia Zahraničie
Srbsko: Matka jednej z obetí nešťastia v Novom Sade ukončila hladovku
Hladovku začala 2. novembra, deň po prvom výročí zrútenia prístrešku na stanici v Novom Sade.
Autor TASR
Belehrad 17. novembra (TASR) - V pondelok ukončila hladovku matka jednej z obetí zrútenia prístrešku na železničnej stanici v srbskom meste Nový Sad z 1. novembra 2024. Dijana Hrková však sľúbila, že neprestane bojovať za svojho syna a za protivládne hnutie v krajine. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
„Dnes štrajk ukončím. Myslím si, že keď som živá, som pre všetkých viac potrebná,“ povedala 48-ročná Dijana Hrková. „Keď som živá, môžem urobiť oveľa viac a urobím to,“ dodala. Po takmer 16 dňoch bez jedla bola oslabená a počas svojho oznámenia pre médiá a podporovateľov si musela sadnúť.
Hladovku začala 2. novembra, deň po prvom výročí zrútenia prístrešku na stanici v Novom Sade. V posledných dňoch používala invalidný vozík a niekoľkokrát dostala lekársku starostlivosť.
Nešťastie na čerstvo zrekonštruovanej stanici si vyžiadalo 16 obetí vrátane Hrkovej syna Stefana. Vyvolalo tiež vlnu masových demonštrácií a protestujúci hovoria o systematickej korupcii a zlyhávaní štátu.
Hrková protestnú hladovku držala v stane len niekoľko metrov od budovy parlamentu v Belehrade. V rozhovore pre agentúru AFP v máji povedala, že študenti „vyšli do ulíc a bojujú v istom zmysle v mojom mene, bojujú za mňa“. „Takže stojím pri týchto deťoch a vždy budem stáť pri nich,“ dodala.
Vo dne v noci ju teraz strážili veteráni, ktorí zaisťovali aj bezpečnosť študentských protestov. Medzitým provládny tábor, ktorý už mesiace blokuje park a hlavnú cestu pred parlamentom, organizoval protizhromaždenia a púšťal hlasnú hudbu.
Študenti, ľudskoprávne organizácie, akademici a predstavitelia opozície požadujú predčasné voľby, obviňujú srbského prezidenta Aleksandra Vučiča a jeho spojencov z korupcie, potláčania slobody médií, väzieb na organizovaný zločin a násilia voči politickým oponentom. Vučič všetky obvinenia odmieta.
